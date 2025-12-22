Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Year ender 2025: क्रिकेट के मैदान पर 8 बार हुई भारत-पाकिस्‍तान की जंग, टीम इंडिया ने यहां भी मारी बाजी

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में रविवार को पाकिस्‍तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को 191 रन से मात दी। साल के अंत म ...और पढ़ें

    Hero Image

    8 बार हुई दोनों टीमों की जंग।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में रविवार को पाकिस्‍तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को 191 रन से मात दी। इसके साथ ही पाकिस्‍तान की युवा टीम ने पहली बार ट्रॉफी पर कब्‍जा जमाया। इससे पहले साल 2012 में भारत और पाकिस्‍तान टीम ने ट्रॉफी शेयर की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साल के अंत में भले ही पाकिस्‍तान ने भारतीय टीम को मात दी हो, पर पूरे साल भारतीय टीम पाकिस्‍तान पर भारी पड़ी है। इस साल भारतीय टीम और पाकिस्‍तान टीम के बीच क्रिकेट के मैदान पर कुल 8 बार भिड़ंत हुई है। इस दौरान भारत ने बाजी मारी है। भारत ने कुल 6 मैच जीते हैं। वहीं पाकिस्‍तान टीम 2 बार ही जीत दर्ज कर पाई है।

    चैंपियंस ट्रॉफी 2025

    चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप स्‍टेज मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्‍तान के बीच टक्‍कर देखने को मिली थी। भारत ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीता था। पहले बल्‍लेबाजी करते हुए पाकिस्‍तान टीम 241 रन पर ढेर हो गई थी। जवाब में विराट कोहली के नाबाद शतक की बदौलत भारत ने 42.3 ओवर में टारगेट चेज कर लिया था।

    एशिया कप 2025

    एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्‍तान की 3 बार टक्‍कर हुई थी। हालांकि, तीनों जीत भारतीय टीम में दर्ज की थी। ग्रुप स्‍टेज के मैच में भारत ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से परास्‍त किया था। इसके बाद सुपर-4 मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्‍तान को 6 विकेट से शिकस्‍त दी थी। फाइनल में भी यह दोनों टीम टकराई थीं। निर्णायक मैच में मैन इन ब्‍ल्‍यू ने मैन इन ग्रीन को 5 विकेट से पराजित किया था।

    राइजिंग स्टार एशिया कप

    राइजिंग स्टार एशिया कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ए ने इंडिया ए को 8 विकेट से हराया था।

    विमंस वर्ल्‍ड कप 2025

    हरमनप्रीत कौर की कप्‍तानी में भारतीय टीम ने विमंस वर्ल्‍ड कप जीता। ग्रुप स्‍टेज में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्‍तान महिला टीम को 88 रनों से धूल चटाई थी।

    मेंस अंडर 19 एशिया कप

    अंडर 19 एशिया कप में भारत और पाकिस्‍तान के बीच 2 बार जंग हुई। इस दौरान दोनों टीमों ने 1-1 बार बाजी मारी। ग्रुप स्‍टेज में भारत ने पाकिस्‍तान को 90 रन से शिकस्‍त दी थी। वहीं फाइनल में भारत को 191 रन की करारी शिकस्‍त मिली।

    यह भी पढ़ें- Year Ender 2025: वनडे-टी20 में हिट तो टेस्‍ट में फ्लॉप रही भारतीय टीम, ऐसा है इस साल का रिपोर्ट कार्ड

    यह भी पढ़ें- Indian Cricket Controversy 2025: बेंगलुरू में मची भगदड़ तो टीम इंडिया को नहीं मिली एशिया कप ट्रॉफी, इन विवादों ने जमकर मचाया शोर