Year Ender 2025: वनडे-टी20 में हिट तो टेस्ट में फ्लॉप रही भारतीय टीम, ऐसा है इस साल का रिपोर्ट कार्ड
साल 2025 भारतीय क्रिकेट से लिहाज से काफी फलीभूत रहा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर 13 साल का सूखा खत्म किया। इसके ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बीते हर साल की तरह ही अब 2025 को भी अलविदा कहने का समय आ गया है। यह साल भारतीय क्रिकेट से लिहाज से काफी फलीभूत रहा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर 13 साल का सूखा खत्म किया। इसके अलावा सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने एशिया कप अपने नाम किया। भारतीय महिलाएं भी ट्रॉफी के मामले में तनिक भी पीछे नजर नहीं आईं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में महिलाओं ने वनडे विश्व कप की ट्रॉफी उठाई।
ट्रॉफी से इतर अगर बात की जाए भारतीय मेंस टीम के इस साल के प्रदर्शन की तो यह मिलजुला रहा। टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वहीं वनडे और टी20 इंटरनेशनल में टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2025 में भारतीय टीम ने कुल कितने टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। साथ ही टीम को कितनों में जीत और हार का सामना करना पड़ा।
टेस्ट में प्रदर्शन
भारतीय टीम ने इस साल 10 टेस्ट मैच खेले। इस दौरान टीम को सिर्फ 4 में ही जीत मिली। 5 में भारत को हार का सामना करना पड़ा और 1 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। टेस्ट में भारत का विनिंग प्रतिशत 40 रहा। हाल ही में साउथ अफ्रीका ने भारत को घर पर 2-0 से शिकस्त दी।
वनडे के आंकड़े
भारतीय टीम ने साल 2025 में 14 वनडे मैच खेले और 11 में जीत दर्ज की। इसके अलावा टीम को सिर्फ 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस साल रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल ने भारतीय वनडे टीम की कमान संभाली। मौजूदा साल में वनडे में भारत का जीत प्रतिशत 80 रह।
टी20 में प्रदर्शन
टीम इंडिया ने साल 2025 में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से टीम ने इस फॉर्मेट को ज्यादा तबज्जो दी। भारत ने इस खेले 21 टी20 इंटरनेशनल मैच में से 15 पर कब्जा जमाया। वहीं टीम को सिर्फ 3 में शिकस्त झेलनी पड़ी। 1 मुकाबला टाई और 2 बेनतीजा भी रहे।
