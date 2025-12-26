VHT 2025: विराट-पंत के पचासे से जीती दिल्ली, रिंकू सिंह ने शतक ठोक यूपी को दिलाई जीत, रोहित हुए गोल्डन डक का शिकार

पीटीआई, बेंगलुरु: विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप डी मुकाबले में शुक्रवार को स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान ऋषभ पंत की महत्वपूर्ण पारियों की बदौलत दिल्ली ने गुजरात को सात रन से हरा दिया। गुजरात की टीम कई मौकों पर मजबूत स्थिति में दिखी, लेकिन अहम क्षणों में विकेट गंवाने की गलती उसे भारी पड़ गई और पूरी टीम 47.4 ओवर में 247 रन पर सिमट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली (77) और पंत (70) की ठोस पारियों के सहारे दिल्ली ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 254 रन बनाए। पहले ही ओवर में खाता खोलने के बाद उन्होंने तेज गेंदबाज चिंतन गजा के विरुद्ध शानदार स्ट्रेट ड्राइव से चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने गजा पर पुल शॉट से छक्का और अरजान नागवसवाला पर खूबसूरत फ्लिक से चौका जमाया। विराट ने महज 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल था।

शतक से चूके विराट यह उनके लिस्ट-ए करियर का 85वां अर्धशतक रहा। लगातार दूसरा शतक बनता दिख रहा था, लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर विशाल जायसवाल (4/42) ने उन्हें स्टंप कराकर पवेलियन भेज दिया। उस समय दिल्ली का स्कोर 108/4 था। पंत ने 64 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और हर्ष त्यागी (40) के साथ 73 रन की अहम साझेदारी निभाई। अंत में सिमरजीत और ईशांत शर्मा ने 19 रन जोड़कर दिल्ली को 250 के पार पहुंचाया।

तीसरा मैच भी खेल सकते हैं विराट नए वर्ष की छुट्टी के बाद छह जनवरी को अलूर में रेलवे के विरुद्ध होने वाले विजय हजारे के मैच में दिल्ली की टीम से खेल सकते हैं। इसके बाद भारतीय टीम से न्यूजीलैंड सीरीज के लिए जुड़ जाएंगे। हालांकि तीसरे विजय हजारे मैच में खेलना भारतीय टीम के कैंप पर निर्भर करेगा। विराट के कपड़े और सामान अभी दिल्ली की टीम के साथ ही है।

रोहित शून्य पर आउट पिछले मैच में शतक लगाने वाले रोहित शर्मा के पहली गेंद पर खाता खोले बगैर आउट होने के बावजूद मुंबई ने ग्रुप सी मैच में उत्तराखंड को 51 रनों से हराया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज हार्दिक तामोरे (नाबाद 93), सरफराज खान (55 रन) और मुशीर खान (55 रन) की पारियों से सात विकेट पर 331 रन बनाए। मुशीर ने बाद में गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 57 रन पर दो विकेट झटके।

बाएं हाथ के आरंभिक बल्लेबाज युवराज चौधरी की 96 रनों की आक्रामक पारी की बदौलत उत्तराखंड की टीम नौ विकेट पर 280 रन ही बना सकी। मुकाबले में लंबे कद के मध्यम गति के गेंदबाज देवेंद्र बोरा (74 रन पर तीन विकेट) ने शॉर्ट पिच गेंद पर अपने करियर का सबसे यादगार विकेट लिया। पूर्व भारतीय कप्तान ने सहज रूप से पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन डीप फाइन लेग पर तैनात जगमोहन नागरकोटी ने अपने दूसरे प्रयास में कैच लपक लिया। रोहित के आउट होने से बावजूद दर्शकों ने स्टेडियम में आना जारी रखा। उनके आउट होने के बावजूद स्टेडियम से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे।

रिंकू की पारी से यूपी की बड़ी जीत टी-20 विश्व कप के लिए चुने गए रिंकू सिंह ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए शतक जड़ा जबकि आर्यन जुयाल ने भी शतकीय पारी खेली जिससे उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को ग्रुप बी मुकाबले में चंडीगढ़ को 227 रन से करारी शिकस्त दी। रिंकू ने 60 गेंद में नाबाद 106 रन बनाए तो वहीं जुयाल ने 118 गेंद में 134 रनों की पारी खेली। विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने भी 57 गेंद में तेजी से 67 रन जोड़ते हुए योगदान दिया जिससे उत्तर प्रदेश ने चार विकेट पर 367 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।