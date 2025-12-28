विजय हजारे ट्रॉफी में पुराने यार से मिले रोहित शर्मा, दोस्त के कहने पर दिया ऑटोग्राफ, Video हो गया वायरल

स्पोर्ट्स डेस्क नई दिल्ली। इस समय खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी में भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने हिस्सा लिया। अब सिर्फ वनडे खेलने वाले रोहित ने 50 ओवरों के इस टूर्नामेंट में मुंबई को मजबूती दी और सिक्किम के खिलाफ पहले ही मैच में शतक जमाया। इस दौरान रोहित अपने एक पुराने दोस्त से भी मिले जो लंबे समय तक उनके साथ खेला है। रोहित अपने इस दोस्त से मिलकर काफी खुश नजर आए।

रोहित के लिए मुंबई की टीम में आना और विजय हजारे ट्रॉफी खेलना फैंस के लिए शानदार पल था। इससे सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि मुंबई की टीम के खिलाड़ियों को भी प्ररेणा मिली क्योंकि युवा खिलाड़ियों को रोहित के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का मौका मिला।

पुराने दोस्त से की मुलाकात मुंबई के ड्रेसिंग रूम में रोहित का एक पुराना दोस्त भी मिला। इस खिलाड़ी का नाम हे धवल कुलकर्णी। धवल मुंबई के ही हैं और लंबे समय तक रोहित के साथ खेले हैं। वह आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस में रोहित के साथ खेले हैं। रोहित ने धवल से मुलाकात की। इस दौरान धवल ने उनसे अपने ग्लव्स पर उनसे ऑटोग्राफ मांगा तो रोहित ने दे दिया।

ड्रेसिंग रूम का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस रोहित की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रोहित ने सिक्किम के खिलाफ शानदार शतक जमाया था। उन्होंने 94 गेंदों पर 155 रनों की पारी खेली थी।