    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    Hero Image

    वनडे वर्ल्ड कप की हार के बाद कोहली और रोहित। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साल 2023 के नवंबर महीने की 19 तारीख को भारतीय फैंस शायद ही अपने दिमाग से कभी डिलीट कर पाएं। यह वही दिन था जब भारतीय टीम का वनडे वर्ल्ड कप जीतने का टूटा था। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहने के बाद फाइनल में रोहित शर्मा एंड कंपनी को ऑस्ट्रेलिया से दुखद हार का सामना करना पड़ा था।

    उस हार को दो साल बीत चुके हैं, लेकिन रह-रहकर उसका दर्द आज भी उठता है। अब ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजेकर ने भारत की हार के पीछे की गलतियों को बताया है। उन्होंने 'राइज ऑफ चैंपियंस' के दूसरे एपिसोड, 'चेंज' में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की देखरेख में भारत के ICC टूर्नामेंट के सफर पर विस्तार से चर्चा की।

    संजय मांजरेकर ने बताई असली वजह

    पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने इस दौरान 2023 ICC ODI वर्ल्ड कप फाइनल की गलतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने मैदान के बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा।

    धीमी पिच से हुआ 

    मांजरेकर ने कहा, मुझे उस भारतीय टीम पर बहुत गर्व था जिसने 2023 ODI वर्ल्ड कप खेला था। क्योंकि वह दुनिया की सबसे अच्छी टीम लग रही थी। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के साथ भारत ने मैदान के बाहर चीजों को थोड़ा ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने जो पिच चुनी, वह एक बड़ी गलती थी। हमने देखा कि सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाज धीमी पिच पर जब पेस कम हो जाती है, तो वैसे नहीं खेल पाते।

    'धोनी की तरह अनुमानित प्लेइंग इलेवन चुनना'

    संजय ने आगे कहा, एक फायदा जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, वह था रोहित का महेंद्र सिंह धोनी की तरह ज्यादा अनुमानित प्लेइंग इलेवन चुनना। विराट कोहली और रवि शास्त्री में लगभग हर मैच में प्लेइंग इलेवन से आपको सरप्राइज करने की एक जबरदस्त काबिलियत थी।

    याद हो कि भारतीय टीम ने फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए थे। अहमदाबाद में लक्ष्य का पीछे करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ट्रेविस हेड के शतक की बदौलत 6 विकेट से जीत दर्ज की। पैट कमिंस की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपना छठा वर्ल्ड कप खिताब जीता था।

