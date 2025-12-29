VHT 2025: वैभव सूर्यवंशी ने 310 की स्ट्राइक रेट से मचाया कोहराम, वर्ल्ड कप से पहले दिखाया रौद्र रूप, बिहार की जीत
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी अगले महीने जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेलेन को तैयार हैं। इससे पहले जूनियर टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है जिसमें वैभव भारत की कप्तानी करेंगे। इस सीरीज से पहले वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार खेल दिखाया है।
वैभव ने मेघालय के खिलाफ खेले गए मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की और टीम को तेज शुरुआत दी। हालांकि, वह तेज शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए लेकिन जितनी देर मैदान पर रहे गेंदबाजों के लिए खौफ बने। उन्होंने 300 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।
वैभव ने मचाया तूफान
इस मैच में बिहार को जीत के लिए 218 रनों की जरूरत थी। वैभव, मंगल महरौर के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे। उन्होंने अपने अंदाज में बल्लेबाजी की। आते ही चौकों की बारिश कर दी। वैभव पांचवें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए और इस समय टीम का स्कोर 38 रन था जिसमें से 31 रन तो वैभव ने अकेले बनाए थे। वैभव ने इतने रन बनाने के लिए 10 गेंदों का सामना किया और छह चौकों के अलावा एक छक्का मारा। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 310 का रहा।
वैभव के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे पीयूष सिंह ने शानदार शतक जमाते हुए टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 88 गेंदों का सामना कर 14 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 100 रन बनाए। आकाश राज ने उनका साथ दिया। उन्होंने 90 गेंदों पर 10 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 75 रन बनाए।
ऐसी रही सिक्किम की पारी
सिक्किम के बल्लेबाज इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर सके। उसके लिए नौवे नंबर के बल्लेबाज राम गुरांग ने शानदार शतक जमाया। उन्होंने 64 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 56 रनों की पारी खेली। टीम के निचले क्रम के योगदान के कारण भी सिक्किम की टीम किसी तरह 200 का आंकड़ा पार कर सकी। राम के अलावा अनीष ने 56 गेंदों का सामना कर एक चौके की मदद से 32 रन बनाए।
