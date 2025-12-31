VHT: Sarfaraz Khan ने साल के आखिरी दिन मचाया कोहराम... तूफानी शतक जड़कर वनडे सीरीज के लिए ठोका दावा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। VHT 2025: मुंबई की टीम के बैटर सरफराद खान ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के चौथे राउंड में गोवा के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली। सरफराज, जो भारत की नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है, उन्होंने 56 गेंद पर सेंचुरी ठोककर सेलेक्टर्स का ध्यान खींच लिया है।

सरफराज खान ने अपनी पारी में 8 छक्के और 6 चौके लगाए। जब वह बैटिंग करने के लिए उतरे तो वह पावरहिटिंग अंदाज में ही नजर आए। उनके आगे गोवा टीम का कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पाया। शानदार टाइमिंग के साथ सरफराज खान ने बैटिंग की और बाउंड्रीज ली। इतना ही नहीं, सरफराज खान ने अपनी पारी के साथ ही रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। रोहित ने मुंबई टीम के लिए खेलते हुए 62 गेंद पर शतक जड़ा था, जबकि सरफराज खान ने 56 गेंदों में ही ये कारनामा कर दिखाया।

Sarfaraz Khan को मिलेगी ODI टीम में जगह? सरफराज खान की इस शतकीय पारी ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। यहां तक कि सेलेक्टर्स को भी सरफराज ने अपनी इस पारी से ये मैसेज पहुंचा दिया कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में चुने जाने के लिए योग्य है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान जल्द होना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरफराज को मौका मिलता है या नहीं। ऐसी उम्मीद है कि भारतीय स्क्वॉड का एलान 5 जनवरी 2026 को किया जा सकता है। सरफराज को भी ये उम्मीद होगी कि उनके इस शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें वनडे सीरीज के लिए टीम में चुने जाने के रूप में मिले।