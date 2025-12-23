14 साल के Vaibhav Suryavanshi ने झेली पाकिस्तानी फैंस की हूटिंग, Video में देखें भारतीय क्रिकेटर ने कैसा दिया रिएक्शन
भारत की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को अंडर-19 एशिया कप फाइनल के बाद पाकिस्तानी फैंस की हूटिंग झेलनी पड़ी। सूर्यवंशी फाइनल में केवल 26 रन बनाकर आउट हो ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को अंडर-19 एशिया कप फाइनल के बाद पाकिस्तानी फैंस की हूटिंग झेलनी पड़ी। भारतीय टीम को अंडर-19 एशिया कप फाइनल में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के हाथों 191 रन की शिकस्त झेलनी पड़ी थी। टीम इंडिया को 348 रन का लक्ष्य मिला था।
वैभव सूर्यवंशी फाइनल मुकाबले में अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 10 गेंदों में 26 रन बनाए और अली राजा का शिकार बन गए। वैभव सूर्यवंशी के बाद कोई भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक सका और पूरी टीम 26.2 ओवर में 156 रन पर ऑलआउट हो गई।
वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन
मैच के बाद खिलाड़ी स्टेडियम से बाहर जा रहे थे। तब पाकिस्तानी फैंस ने वैभव सूर्यवंशी की जमकर हूटिंग की। वीडियो में दिखा कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी स्टेडियम से बाहर जा रहे थे और तभी उन्हें पाकिस्तानी फैंस से खरी खरी सुनने को मिली। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
वीडियो में यह भी दिखा कि भारतीय खिलाड़ी ने अपनी छवि के मुताबिक शांति से किसी को कुछ बिना कहे वहां से जाना ठीक समझा। वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तानी फैंस को हूटिंग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप बस की ओर चले गए।
🚨Vaibhav Suryavanshi booed by Pakistan fans after today U19 Final— GOAT18 (@_GOAT18) December 21, 2025
Not just this even while he was fielding at the boundary line many Pak fans seen body shaming him and making unnecessary comments , Will this be taken seriously now by ACC?
(🎥 - Mr Cricket UAE/Insta) pic.twitter.com/9fNzXwlz9k
मैदान पर भिड़े वैभव
बहरहाल, मैच की बात करें तो सूर्यवंशी जब आउट हुए तब बीच मैदान तेज गेंदबाज अली राजा से भिड़ गए। राजा ने वैभव को आउट करने के बाद कुछ शब्द कहे, जिस पर भारतीय बल्लेबाज ने पलटवार किया। वैभव ने राजा को देखकर अपने जूते की तरफ इशारा किया। फिर उन्होंने मैदान पर देखकर कुछ कहा और पवेलियन लौट गए।
वैभव का धांसू प्रदर्शन
वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 एशिया कप में दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने यूएई के खिलाफ केवल 56 गेंदों में शतक जमाया और 95 गेंदों में 171 रन की तूफानी पारी खेली। फिर मलेशिया के खिलाफ बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 25 गेंदों में अर्धशतक जमाया। हालांकि, सेमीफाइनल और फाइनल में वैभव का बल्ला खामोश रहा।
सूर्यवंशी ने पांच पारियों में एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से 261 रन बनाए। उनकी औसत 52.20 की रही। वैभव आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
