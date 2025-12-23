मैदान पर भिड़े वैभव

बहरहाल, मैच की बात करें तो सूर्यवंशी जब आउट हुए तब बीच मैदान तेज गेंदबाज अली राजा से भिड़ गए। राजा ने वैभव को आउट करने के बाद कुछ शब्‍द कहे, जिस पर भारतीय बल्‍लेबाज ने पलटवार किया। वैभव ने राजा को देखकर अपने जूते की तरफ इशारा किया। फिर उन्‍होंने मैदान पर देखकर कुछ कहा और पवेलियन लौट गए।

वैभव का धांसू प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 एशिया कप में दमदार प्रदर्शन किया। उन्‍होंने यूएई के खिलाफ केवल 56 गेंदों में शतक जमाया और 95 गेंदों में 171 रन की तूफानी पारी खेली। फिर मलेशिया के खिलाफ बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने 25 गेंदों में अर्धशतक जमाया। हालांकि, सेमीफाइनल और फाइनल में वैभव का बल्‍ला खामोश रहा।