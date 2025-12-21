IND vs PAK Final: ये क्या! जूते की तरफ इशारा…?, आउट होते ही भड़के Vaibhav Suryavanshi; कप्तान म्हात्रे भी नहीं रहे पीछे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Vaibhav Suryavanshi IND vs PAK Final: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे U19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में रविवार को मैदान पर भारी गरमा-गरमी देखने को मिली। 348 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शुरुआत तो की, लेकिन उनके आउट होते ही मैदान का माहौल गरमा गया।

वैभव सूर्यवंशी आउट होने के बाद क्यों दिखाने लगे ‘जूते’? दरअसल, वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi Shoe Gesture Viral) ने पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में शुरुआत को बेखौफ अंदाज में की थी। उन्होंने अपनी पहली 9 गेंदों में ही 24 रन कूट दिए थे, जिससे लगा कि भारत मजबूती से पाकिस्तान को जवाब देगा।

लेकिन जल्द ही पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। एक शॉर्ट पिच गेंद को शरीर से दूर रखते हुए खेलने की कोशिश में वैभव के बल्ले का किनारा लगा और गेंद सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई।

इस तरह वैभव 26 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होते ही भारतीय टीम ने 49 रन के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए, लेकिन वैभव के आउट होने के बाद मैदान पर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। IND vs PAK U19 Asia Cup Final में हुआ विवाद विवाद तब शुरू हुआ जब वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi vs Pakistan Under-19 Asia Cup Final) आउट होकर पवेलियन की ओर लौट रहे थे। विकेट लेने की खुशी में अली रजा (Ali Raza send off) बेहद आक्रामक अंदाज में 'सेंड-ऑफ' का इशारा करते हुए अपने विकेट सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए। इस दौरान रजा ने वैभव से कुछ कहा भी, लेकि 14 साल के सूर्यवंशी यह बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपना आपा खो दिया।