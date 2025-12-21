Language
    IND vs PAK Final: ये क्या! जूते की तरफ इशारा…?, आउट होते ही भड़के Vaibhav Suryavanshi; कप्तान म्हात्रे भी नहीं रहे पीछे

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:24 PM (IST)

    IND vs PAK Final Vaibhav Suryavanshi: भारत और पाकिस्तान के बीच U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में एक गरमा-गरमी वाला पल देखा गया। 14 वर्षीय भारत ...और पढ़ें

    Vaibhav Suryavanshi आउट होने के बाद क्यों दिखाने लगे ‘जूते’?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Vaibhav Suryavanshi IND vs PAK Final: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे U19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में रविवार को मैदान पर भारी गरमा-गरमी देखने को मिली। 348 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शुरुआत तो की, लेकिन उनके आउट होते ही मैदान का माहौल गरमा गया। 

    वैभव सूर्यवंशी आउट होने के बाद क्यों दिखाने लगे ‘जूते’?

    दरअसल, वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi Shoe Gesture Viral) ने पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में शुरुआत को बेखौफ अंदाज में की थी। उन्होंने अपनी पहली 9 गेंदों में ही 24 रन कूट दिए थे, जिससे लगा कि भारत मजबूती से पाकिस्तान को जवाब देगा।

    लेकिन जल्द ही पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। एक शॉर्ट पिच गेंद को शरीर से दूर रखते हुए खेलने की कोशिश में वैभव के बल्ले का किनारा लगा और गेंद सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई।

    इस तरह वैभव 26 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होते ही भारतीय टीम ने 49 रन के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए, लेकिन वैभव के आउट होने के बाद मैदान पर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। 

    IND vs PAK U19 Asia Cup Final में हुआ विवाद

    विवाद तब शुरू हुआ जब वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi vs Pakistan Under-19 Asia Cup Final) आउट होकर पवेलियन की ओर लौट रहे थे। विकेट लेने की खुशी में अली रजा (Ali Raza send off) बेहद आक्रामक अंदाज में 'सेंड-ऑफ' का इशारा करते हुए अपने विकेट सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए। इस दौरान रजा ने वैभव से कुछ कहा भी, लेकि 14 साल के सूर्यवंशी यह बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपना आपा खो दिया।

    सूर्यवंशी बीच मैदान पर ही रुक गए और अली रजा और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ उनकी तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें  सूर्यवंशी को गुस्से में कुछ इशारे करते हुए और अपने जूते की तरफ इशारा करते हुए भी देखा गया। 

    आयुष म्हात्रे भी बीच मैदान भड़के

    इससे पहले भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे को भी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा ने अपना शिकार बनाया। अली रजा की गेंद पर आयुष ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद हवा में उछलकर मिड-ऑफ पर फरहानयूसुफ के हाथों में चले गई। विकेट गिरते ही अली रजा बेहद आक्रामक तरीके से जश्न मनाने लगे और गुस्से में आयुष की तरफ मुड़कर उन्होंने कुछ कहा। यह सेंड-ऑफ आयुष को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह भी भड़क गए। आयुष रजा की तरफ बढ़े और दोनों के बीच नोकझोंक हुई। इस दौरान आयुष के साथी ओपनर वैभव भी आगे आकर मामले को शांत कराते दिखे। 

     

     

    समीर मिन्हास का रिकॉर्डतोड़ शतक

    पाकिस्तान की पारी के हीरो समीर मिन्हास रहे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई करते हुए महज 113 गेंदों पर 172 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 348 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। मिन्हास अंडर-19 एशिया कप के किसी एक संस्करण में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बने। 

