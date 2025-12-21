IND vs PAK: 17 चौके और 9 छक्के... Sameer Minhas ने फाइनल में जड़ा ऐतिहासिक शतक; भारतीय खेमे में मची खलबली

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sameer Minhas Record Breaking Century: दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले जा रहे U19 एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज समीर मिन्हास ने अपनी बल्लेबाजी से कोहराम मचा दिया। फाइनल मैच में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले बॉलिंग का फैसला किया था। पहले बैटिंग करते हुए इस हाई-वोल्टेज मैच में मिन्हास ने न केवल एक शानदार शतक जड़ा, बल्कि 172 रनों की अपनी पारी के दम पर इतिहास भी रच डाला। उन्होंने 13 साल पुराने एक रिकॉर्ड को ध्वस्त किया।

IND vs PAK: Sameer Minhas ने तोड़ा 13 साल पुराना रिकॉर्ड पाकिस्तान की ओर से पारी का आगाज समीर मिन्हास और हमजा जहूर करने आए। समीर ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। शतक जड़ने के बाद समीर और और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। अपनी 113 गेंदों की पारी में उन्होंने 17 चौके और 9 छक्के जड़े। इस दौरान उन्होंने 172 रन की पारी खेली।

इस पारी के साथ ही उन्होंने 2012 के फाइनल में सामी असलम द्वारा बनाए गए 134 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मिन्हास अब U19 एशिया कप फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही, वह इस टूर्नामेंट के फाइनल में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने।