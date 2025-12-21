IND vs PAK: 17 चौके और 9 छक्के... Sameer Minhas ने फाइनल में जड़ा ऐतिहासिक शतक; भारतीय खेमे में मची खलबली
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sameer Minhas Record Breaking Century: दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले जा रहे U19 एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज समीर मिन्हास ने अपनी बल्लेबाजी से कोहराम मचा दिया।
फाइनल मैच में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले बॉलिंग का फैसला किया था। पहले बैटिंग करते हुए इस हाई-वोल्टेज मैच में मिन्हास ने न केवल एक शानदार शतक जड़ा, बल्कि 172 रनों की अपनी पारी के दम पर इतिहास भी रच डाला। उन्होंने 13 साल पुराने एक रिकॉर्ड को ध्वस्त किया।
IND vs PAK: Sameer Minhas ने तोड़ा 13 साल पुराना रिकॉर्ड
पाकिस्तान की ओर से पारी का आगाज समीर मिन्हास और हमजा जहूर करने आए। समीर ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। शतक जड़ने के बाद समीर और और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। अपनी 113 गेंदों की पारी में उन्होंने 17 चौके और 9 छक्के जड़े। इस दौरान उन्होंने 172 रन की पारी खेली।
इस पारी के साथ ही उन्होंने 2012 के फाइनल में सामी असलम द्वारा बनाए गए 134 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मिन्हास अब U19 एशिया कप फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही, वह इस टूर्नामेंट के फाइनल में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने।
कौन हैं समीर मिन्हास? (Who is Sameer Minhas?)
2 दिसंबर 2006 को मुल्तान में जन्मे समीर मिन्हास पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट की एक बेहतरीन खोज है। उन्होंने मुल्तान रीजन U13 और साउथ पंजाब U16 के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उनके बड़े भाई, अराफात मिन्हास, पहले ही पाकिस्तान के लिए चार टी20 मैच खेल चुके हैं और PSL में मुल्तान सुल्तांस और कराची किंग्स का हिस्सा रह चुके हैं।
पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार
समीर ने अपने डेब्यू मैच में ही मलेशिया के खिलाफ 177* रनों की पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी थीं। अपनी पावरहिंटिंग क्षमता के लिए समीर को पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य का सितारा माना जा रहा है। उनकी इस पारी ने न केवल फाइनल को रोमांचक बना दिया, बल्कि भारतीय खेमे में भी खलबली मचा दी है।
