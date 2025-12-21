India vs Pakistan Final: रिकॉर्ड 9वीं बार अंडर-19 एशिया कप का फाइनल जीतना चाहेगा भारत...ऐसा रहा 36 सालों का इतिहास

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs PAK U19 Asia Cup Final History: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज यानी 21 दिसंबर को दुबई में होना है। आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय अंडर-19 एशिया कप की टीम इस खिताबी मैच को जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में भारतीय टीम सबसे सफल टीम है। उन्होंने अभी तक कुल 7 बार ये टूर्नामेंट का खिताब जीता है, जबकि एक बार उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रॉफी शेयर की है।

साल 1989 से लेकर अभी तक भारतीय टीम का सफर अंडर-19 एशिया कप में उतार-चढ़ाव और यादों से भरपूर रहा है। ऐसे में जानते हैं भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम का इस टूर्नामेंट के 36 सालों का इतिहास कैसा रहा?

India vs Pakistan Final: भारत का 36 सालों का इतिहास

अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम (India U-19 National Cricket Team Final) ने पहली बार साल 1989 में खिताब जीता था। उस समय फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत को 79 रन से जीत मिली थी।