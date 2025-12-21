India vs Pakistan Final: रिकॉर्ड 9वीं बार अंडर-19 एशिया कप का फाइनल जीतना चाहेगा भारत...ऐसा रहा 36 सालों का इतिहास

Language
    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:39 AM (IST)

    आज (21 दिसंबर) दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मैच है। भारतीय टीम, आयुष म्हात्रे की कप्तानी में, यह खिताब जीतने ...और पढ़ें

    India vs Pakistan Final: भारत का 36 सालों का इतिहास

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs PAK U19 Asia Cup Final History: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज यानी 21 दिसंबर को दुबई में होना है। आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय अंडर-19 एशिया कप की टीम इस खिताबी मैच को जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

    अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में भारतीय टीम सबसे सफल टीम है। उन्होंने अभी तक कुल 7 बार ये टूर्नामेंट का खिताब जीता है, जबकि एक बार उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रॉफी शेयर की है।

    साल 1989 से लेकर अभी तक भारतीय टीम का सफर अंडर-19 एशिया कप में उतार-चढ़ाव और यादों से भरपूर रहा है। ऐसे में जानते हैं भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम का इस टूर्नामेंट के 36 सालों का इतिहास कैसा रहा?

    • अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम (India U-19 National Cricket Team Final) ने पहली बार साल 1989 में खिताब जीता था। उस समय फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत को 79 रन से जीत मिली थी।
    • भारत को फिर से चैंपियन बनने के लिए फिर 14 साल का इंतजार करना पड़ा और साल 2003 में अंडर-19 एशिया कप का आयोजन हुआ और एक बार फिर टीम इंडिया ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जीत हासिल की।
    • 2005 और 2007 के बीच एसीसी ने अंडर-19 एलीट कप आयोजित किया था, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर एशिया कप का नाम नहीं दिया गया। इसमें मुख्य रूप से एसोसिएट टीमें खेलती थीं। 
    • अंडर-19 एशिया कप टूर्नामेंट फिर 5 साल बाद यानी 2012 में मलेशिया में फिर से शुरू हुआ। साल 2012 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थी, दोनों के बीच मुकाबला टाई रहा और ये ट्रॉफी दोनों ने शेयर की। 
    • साल 2013-14 में भारत ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को 40 रन से हराकर खिताब जीता।
    •  इसके बाद साल 2016 में भारत ने श्रीलंका को 34 रनों से हराकर खिताब जीता। हालांकि 2017 में टीम इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन 2018 में भारत ने जोरदार वापसी करते हुए श्रीलंका को 144 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया।

    • साल 2019 में भारत ने बांग्लादेश को फाइनल में 5 रनों से मात दी और साल 2021 में भारत को श्रीलंका के खिलाफ DLS नियम के तहत 9 विकेट से जीत मिली। वहीं 2024 में भारत को बांग्लादेश के खिलाफ 59 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

