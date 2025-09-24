Rapido से बाहर निकली Swiggy, 3 साल में छाप दिए ₹1449 Cr; ढाई गुना हो गया पैसा

Language
    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:35 AM (IST)

    फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी राइड-हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो में अपनी 12% हिस्सेदारी 2399 करोड़ रुपये में प्रोसस और वेस्टब्रिज कैपिटल को बेचेगी (Swiggy Rapido Stake Sale)। स्विगी ने यह फैसला रैपिडो के फूड डिलीवरी में आने की वजह से हितों के टकराव की आशंका के चलते लिया। इस हिस्सेदारी की बिक्री से स्विगी को कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी जिससे कंपनी का कैश बैलेंस बढ़ेगा।

    स्विगी ने रैपिडो में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी

    नई दिल्ली। फूड और ग्रोसरी डिलिवरी प्रमुख स्विगी राइड-हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो (Swiggy Rapido Stake Sale) में अपनी पूरी 12 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। ये हिस्सेदारी प्रोसस और वेस्टब्रिज कैपिटल को बेची जाएगी, जो दोनों रैपिडो में मौजूदा निवेशक हैं। स्विगी ये हिस्सेदारी कुल 2,399 करोड़ रुपये में बेचेगी, जिसकी जानकारी कंपनी ने 23 सितंबर को एक्सचेंजों को दी है।

    प्रोसस ने रैपिडो में 1,968 करोड़ रुपये (22.3 करोड़ डॉलर) के शेयर खरीदे, जबकि वेस्टब्रिज ने 431.496 करोड़ रुपये (4.9 करोड़ डॉलर) के बाकी शेयरों के लिए डील की है। इससे पहले स्विगी ने कहा था कि वह रैपिडो के फूड डिलीवरी में एंट्री करने पर संभावित हितों के टकराव के कारण रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी से बाहर निकल जाएगी।

    स्विगी क्या करेगी इस फंड का

    2,399 करोड़ रुपये की यह राशि स्विगी को इस बेहद कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना कैश बैलेंस बढ़ाने में मदद करेगी। जून तिमाही (वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही) तक, स्विगी के पास 5,354 करोड़ रुपये का कैश और इक्विवैलेंट्स एसेट थी और रैपिडो में हिस्सेदारी बिक्री के बाद इसमें 2,399 करोड़ रुपये और जुड़ जाएँगे।

    बता दें कि मंगलवार को स्विगी का शेयर बीएसई पर 0.20 रुपये या 0.04 फीसदी की गिरावट के साथ 449.15 रुपये पर बंद हुआ था।

    पैसा हो गया ढाई गुना

    रैपिडो पर दांव लगाना स्विगी के लिए एक फायदेमंद कदम रहा। कंपनी ने 2022 में इस राइड-हेलिंग कंपनी में 950 करोड़ रुपये का निवेश किया था और केवल तीन वर्षों में ही इसने निवेश पर 2.5 गुना से अधिक का लाभ कमाया है। 

