शेयर बाजार में गिरावट की आशंका, US-एशियाई बाजार भी फिसले; HCL Tech समेत इन शेयरों पर रखें नजर

आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोरी का संकेत है। गिफ्ट निफ्टी में गिरावट और एशियाई बाजारों से कमजोर संकेतों के कारण निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। निवेशक करेंसी की अस्थिरता और विदेशी निवेशकों की बिकवाली पर नजर रख रहे हैं। कुछ कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है जिनमें Swiggy Akzo Nobel India Dilip Buildcon आदि शामिल हैं।

नई दिल्ली। आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोर शुरुआत का संकेत मिल रहा है, क्योंकि सुबह करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 57 पॉइंट्स या 0.23 फीसदी की गिरावट के साथ 25,187 पर है। जानकारों के अनुसार निवेशक करेंसी की अस्थिरता, ग्लोबल पॉलिसी संकेतों और विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली पर नजर बनाए हुए हैं और इन फैक्टर्स के आधार पर सतर्क रह सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दूसरी तरफ आज शेयर बाजार के लिए एशियाई बाजारों से भी मजबूत संकेत नहीं मिल रहे हैं। जापान का निक्केई 225 245.5 पॉइंट्स गिरकर 45,248.13 और साउथ कोरिया का Kospi 19.5 पॉइंट्स फिसलकर 3,466.61 पर है। हालांकि चीन का SSE Composite Index 3,831.71 पर है और इसमें 10 पॉइंट्स या करीब 0.27 फीसदी की तेजी है। इसी तरह हॉन्ग-कॉन्ग का Hang-Seng 67.55 पॉइंट्स या 0.26 फीसदी गिरकर 26,226.67 पर है। आगे जानिए आज भारतीय शेयर बाजार में कौन-से शेयरों पर नजर रखनी चाहिए।

अमेरिकी बाजार कैसा रहा मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया कि केंद्रीय बैंक आगे भी ब्याज दरों में कटौती के मामले में सावधानी बरतेगा और कहा कि शेयर बाजार काफी ज्यादा हाई वैल्यू पर हैं। इसके बाद कल डॉव जोन्स लगभग 0.2% गिर गया। एसएंडपी 500 लगभग 0.6% और नैस्डैक कंपोजिट लगभग 1% गिर गया।

कौन से शेयरों में दिखेगी हलचल Swiggy - बोर्ड ने रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज (रैपिडो) में कंपनी के 10 इक्विटी शेयरों और 1,63,990 सीरीज़ डी अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों (सीसीपीएस) को नीदरलैंड की एमआईएच इन्वेस्टमेंट्स वन बी.वी. (प्रोसस ग्रुप के स्वामित्व वाली) को 1,968 करोड़ रुपये में बेचने की मंजूरी दे दी है।

Akzo Nobel India - प्रमोटर इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ब्लॉक डील के जरिए अक्जो नोबेल में 5% तक हिस्सेदारी बेच सकती है, जिसका ऑफर साइज 742.7 करोड़ रुपये और फ्लोर प्राइस 3,261.8 रुपये प्रति शेयर होगा। Dilip Buildcon - डीबीएल-पीएसपी जॉइंट वेंचर के जरिए कंपनी को केरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1,115.37 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया गया है। HCL Technologies - ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी ने एआई-पावर्ड डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज के लिए स्वीडन स्थित कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर के साथ अपने लॉन्ग-टर्म डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन समझौते को रिन्यू किया है। Torrent Power - कंपनी ने सरावगी परिवार और संबंधित एचयूएफ से न्यूजोन इंडिया (एनजेडआईपीएल) के 11.95 लाख इक्विटी शेयर (49% हिस्सेदारी) और एनजेडआईपीएल की होल्डिंग कंपनी न्यूजोन पावर प्रोजेक्ट्स (एनजेडपीपीपीएल) के 30 लाख इक्विटी शेयर (100% हिस्सेदारी) 211 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। एनजेडपीपीपीएल के पास पहले से ही एनजेडआईपीएल में 51% हिस्सेदारी है।

Bajaj Electricals - बोर्ड ने ग्लेन इलेक्ट्रिक (ग्लेन डिम्पलेक्स ग्रुप, आयरलैंड का हिस्सा) से भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के क्षेत्रों में 146 करोड़ रुपये में ‘मॉर्फी रिचर्ड्स’ ब्रांड और संबंधित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

Puravankara - दीपक रस्तोगी ने 23 सितंबर से कंपनी के ग्रुप सीएफओ और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा, नीरज कुमार गौतम को 24 सितंबर से कंपनी के डिप्टी सीएफओ से सीएफओ के पद पर पदोन्नत किया गया है।