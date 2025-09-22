दिवाली पर खुलेगा शेयर बाजार, मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान 1 घंटा होगा कारोबार, नोट कर लें टाइमिंग
हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के अवसर पर NSE और BSE मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading Time) का आयोजन करेंगे। मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के त्योहार और नए लेखा वर्ष संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक है। दिवाली पर शेयर बाजार 1 घंटे के लिए खुलता है। इस साल दिवाली 21 अक्टूबर को है और उस दिन शाम को 6.15 बजे शेयर बाजार खुलेगा।
नई दिल्ली। हर साल की तरह इस साल भी स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE दिवाली के अवसर पर (मंगलवार 21 अक्टूबर) मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading Time) सेशन आयोजित करेंगे। ये मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के त्योहार और हिंदू कैलेंडर के नए लेखा वर्ष संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक होगा।
दिवाली पर वैसे तो शेयर बाजार की छुट्टी रहती है, मगर हर साल दिवाली पर शेयर बाजार 1 घंटे के लिए खुलता है। इस साल ये किस टाइम खुलेगा, आइए जानते हैं।
शाम को खुलेगा शेयर बाजार
इस साल दिवाली मंगलवार 21 अक्टूबर की पड़ रही है। उस दिन शाम को 6.15 बजे शेयर बाजार में कारोबार शुरू होगा, जबकि 7.15 बजे बंद होगा। यानी एक घंटे के लिए शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। ये ट्रेडिंग बिल्कुल सामान्य होती है।
क्यों खास होती है मुहूर्त ट्रेडिंग
ऐसा माना जाता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग सौभाग्य और समृद्धि लाती है। इस सत्र के दौरान ट्रेडिंग शुरू करने से पूरे वर्ष के लिए सकारात्मक माहौल बनता है और कई व्यापारी इसे अपनी वार्षिक ट्रेडिंग रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं।
पिछले साल कैसी रही थी मुहूर्त ट्रेडिंग
भारतीय शेयर बाजार पिछले साल 1 नवंबर को हुई मुहूर्त ट्रेडिंग में मजबूती के साथ बंद हुआ था। उस दिन सेंसेक्स 335.06 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 79,724.12 पर और निफ्टी 99 अंक या 0.41 प्रतिशत बढ़कर 24,304.30 पर बंद हुआ था।
लगभग 2904 शेयरों में तेजी, 540 शेयरों में गिरावट और 72 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था।
निफ्टी पर सबसे ज्यादा लाभ में महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओएनजीसी, अदानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आयशर मोटर्स रहे थे, जबकि डॉ रेड्डीज़ लैब्स, एचसीएल टेक, ब्रिटानिया, टेक महिंद्रा और विप्रो को नुकसान हुआ था।


