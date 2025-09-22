Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    H-1B महंगा हुआ तो क्या, ये दो सस्ते ऑप्शन अब भी हैं उपलब्ध, इतने में लगेगा US वीजा का ठप्पा

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:05 PM (IST)

    अमेरिका ने H-1B वीजा महंगा कर दिया है जिसके बाद L1 और O1 वीजा विकल्प के तौर पर उभरे हैं। O1 वीजा जिसकी स्वीकृति दर 93% है H-1B की तुलना में सस्ता है और इसमें सालाना कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह L1 वीजा भी H-1B से कम खर्चीला है पर इसके लिए कुछ खास योग्यताएं जरूरी हैं। कंपनियां अब इन विकल्पों पर विचार कर सकती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    H-1B वीजा के हैं दो ऑप्शन, जिनमें L1 और O1 शामिल

    नई दिल्ली। अमेरिका ने H-1B वीजा महंगा कर दिया है। पर लोगों के पास दो तरह के वीजा का ऑप्शन बाकी है। इनमें L1 (इंट्राकंपनी ट्रांसफर्स) और O1 (असाधारण योग्यता वाले लोगों के लिए) वीजा शामिल हैं। H-1B की बढ़ी हुई फीस ने इन वैकल्पिक रास्तों को अब और भी किफायती बना दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वैसे तो O1 और L1 कैटेगरियों के लिए एलिजिबिलिटी नियम कड़े हैं और ये H-1B वीजा का पूरी तरह से विकल्प नहीं बन सकते, मगर फिर भी जानकारों का मानना है कि कंपनियां इन रास्तों के लिए अपने नए कर्मचारियों को रणनीति बनाने और तैयार करने पर विचार कर सकती हैं।

    O1 का कितना है शुल्क

    आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, O1 रूट औसत लागत H-1B वीजा के आठवें हिस्से से थोड़ी अधिक यानी 12,000 डॉलर (करीब 10.6 लाख रुपये) है। इसमें सालाना वीजा की कोई लिमिट नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है और इसकी स्वीकृति दर 93% है। जबकि H-1B की वार्षिक सीमा 85,000 है और अस्वीकृति दर 73% है। O1 असल में एक स्किल बेस्ड वीजा है। 

    O1 में एम्प्लॉयर्स पैसे बचाते हैं और केवल उन्हीं लोगों के लिए आवेदन करते हैं जिन्होंने अपने कौशल को बेहतर बनाने और यह साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि वे वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। O1 को 6 साल की H-1B सीमा से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं यह EB-1A ग्रीन कार्ड की ओर एक कदम होता है।

    L1 है और भी सस्ता

    इसी तरह L1, जो पूरी तरह से एम्प्लॉयर से जुड़ा होता है, की लागत औसतन $7000 (6.17 लाख रुपये) यानी H-1B वीजा की फीस के दसवें हिस्से से भी कम है। USCIS के आंकड़ों के अनुसार, FY24 में सभी L1 पास किए गए वीजाओं में भारतीयों का हिस्सा 26% (71,799) था, जो दस साल पहले के 30% से कम है। O1 कैटेगरी में, FY24 में 19,457 वीजा जारी किए गए।

    O1 पर गए भारतीयों की संख्या

    पिछले दस वर्षों में O1 पर गए भारतीयों की संख्या 2% से बढ़कर 8% हो गई है। हालाँकि, L1 और O1, H1B के डायरेक्ट, वन-फॉर-वन रिप्लेसमेंट्स नहीं हैं। L1 वीजा केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने किसी कंपनी की किसी योग्य अंतरराष्ट्रीय शाखा में पिछले तीन वर्षों में से कम से कम एक वर्ष तक काम किया हो।

    ये भी पढ़ें - New GST Rates: आज से क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा...यहां देखें 0 से 40% तक जीएसटी वाले सारे आइटम्स की लिस्ट