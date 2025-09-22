H-1B महंगा हुआ तो क्या, ये दो सस्ते ऑप्शन अब भी हैं उपलब्ध, इतने में लगेगा US वीजा का ठप्पा

अमेरिका ने H-1B वीजा महंगा कर दिया है जिसके बाद L1 और O1 वीजा विकल्प के तौर पर उभरे हैं। O1 वीजा जिसकी स्वीकृति दर 93% है H-1B की तुलना में सस्ता है और इसमें सालाना कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह L1 वीजा भी H-1B से कम खर्चीला है पर इसके लिए कुछ खास योग्यताएं जरूरी हैं। कंपनियां अब इन विकल्पों पर विचार कर सकती हैं।

नई दिल्ली। अमेरिका ने H-1B वीजा महंगा कर दिया है। पर लोगों के पास दो तरह के वीजा का ऑप्शन बाकी है। इनमें L1 (इंट्राकंपनी ट्रांसफर्स) और O1 (असाधारण योग्यता वाले लोगों के लिए) वीजा शामिल हैं। H-1B की बढ़ी हुई फीस ने इन वैकल्पिक रास्तों को अब और भी किफायती बना दिया है।

वैसे तो O1 और L1 कैटेगरियों के लिए एलिजिबिलिटी नियम कड़े हैं और ये H-1B वीजा का पूरी तरह से विकल्प नहीं बन सकते, मगर फिर भी जानकारों का मानना है कि कंपनियां इन रास्तों के लिए अपने नए कर्मचारियों को रणनीति बनाने और तैयार करने पर विचार कर सकती हैं।

O1 का कितना है शुल्क आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, O1 रूट औसत लागत H-1B वीजा के आठवें हिस्से से थोड़ी अधिक यानी 12,000 डॉलर (करीब 10.6 लाख रुपये) है। इसमें सालाना वीजा की कोई लिमिट नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है और इसकी स्वीकृति दर 93% है। जबकि H-1B की वार्षिक सीमा 85,000 है और अस्वीकृति दर 73% है। O1 असल में एक स्किल बेस्ड वीजा है।

O1 में एम्प्लॉयर्स पैसे बचाते हैं और केवल उन्हीं लोगों के लिए आवेदन करते हैं जिन्होंने अपने कौशल को बेहतर बनाने और यह साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि वे वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। O1 को 6 साल की H-1B सीमा से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं यह EB-1A ग्रीन कार्ड की ओर एक कदम होता है।

L1 है और भी सस्ता इसी तरह L1, जो पूरी तरह से एम्प्लॉयर से जुड़ा होता है, की लागत औसतन $7000 (6.17 लाख रुपये) यानी H-1B वीजा की फीस के दसवें हिस्से से भी कम है। USCIS के आंकड़ों के अनुसार, FY24 में सभी L1 पास किए गए वीजाओं में भारतीयों का हिस्सा 26% (71,799) था, जो दस साल पहले के 30% से कम है। O1 कैटेगरी में, FY24 में 19,457 वीजा जारी किए गए।