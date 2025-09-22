अदाणी पावर के शेयर का रेट पहले 80% गिरा और फिर 19% उछला, आखिर क्यों हुआ ऐसा; आपने भी लगाया है दांव?

Language
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:23 AM (IST)

    अदाणी पावर लिमिटेड (Adani Power Share) के शेयर में सोमवार को भारी उतार-चढ़ाव दिखा। कंपनी ने 15 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट (Adani Power Stock Split) का ऐलान किया जिससे शेयर 80% तक गिरकर फिर 19% उछला। स्टॉक स्प्लिट के लिए 22 सितंबर रिकॉर्ड डेट थी जिसके चलते शेयर का बाजार मूल्य घट गया। गिरावट के बाद शेयर में जोरदार उछाल आया और यह 19% तक बढ़ गया।

    अदाणी पावर के स्टॉक स्प्लिट के लिए आज रिकॉर्ड डेट

    नई दिल्ली। सोमवार के कारोबार में अदाणी पावर लिमिटेड (Adani Power Share) के शेयर में काफी उथल-पुछल देखने को मिली। पहले कंपनी का शेयर करीब 80 फीसदी की गिरावट के साथ खुला और फिर 19 फीसदी उछला। दरअसल कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट (Adani Power Stock Split) का ऐलान किया था। जिसका मतलब है कि हर शेयर 5 हिस्सों में बंट गया और शेयरहोल्डर्स के पास हर 1 शेयर के 5 शेयर बन गए।

    स्टॉक स्प्लिट के लिए 22 सितंबर को बतौर रिकॉर्ड डेट घोषित किया गया था। स्टॉक स्प्लिट जिस रेशियो में होता है, उसी रेशियो में शेयर का मार्केट प्राइस भी घटता है। इसीलिए पहले अदाणी पावर का शेयर करीब 80 फीसदी गिरावट के साथ खुला।

    गिरावट के बाद उछला शेयर

    स्टॉक स्प्लिट के कारण गिरावट के साथ खुलने के बाद अदाणी पावर के शेयर में जोरदार उछाल आई और इसकी कीमत 19 प्रतिशत बढ़ गई। अदाणी पावर का शेयर बीएसई पर 147.90 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले लगभग 19 फीसदी चढ़कर 168.50 रुपये के हाई तक पहुंचा।

    सेबी से मिली क्लीन चिट

    सेबी की तरफ से अदाणी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज करने के बाद से यह शेयर पहले ही चर्चा में आ चुका है। स्टॉक स्प्लिट के बाद, अदाणी पावर का टार्गेट शेयरों को और अधिक किफायती बनाना है ताकि रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़े।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर के रिटर्न की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)