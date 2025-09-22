अदाणी पावर के शेयर का रेट पहले 80% गिरा और फिर 19% उछला, आखिर क्यों हुआ ऐसा; आपने भी लगाया है दांव?

अदाणी पावर लिमिटेड (Adani Power Share) के शेयर में सोमवार को भारी उतार-चढ़ाव दिखा। कंपनी ने 15 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट (Adani Power Stock Split) का ऐलान किया जिससे शेयर 80% तक गिरकर फिर 19% उछला। स्टॉक स्प्लिट के लिए 22 सितंबर रिकॉर्ड डेट थी जिसके चलते शेयर का बाजार मूल्य घट गया। गिरावट के बाद शेयर में जोरदार उछाल आया और यह 19% तक बढ़ गया।

नई दिल्ली। सोमवार के कारोबार में अदाणी पावर लिमिटेड (Adani Power Share) के शेयर में काफी उथल-पुछल देखने को मिली। पहले कंपनी का शेयर करीब 80 फीसदी की गिरावट के साथ खुला और फिर 19 फीसदी उछला। दरअसल कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट (Adani Power Stock Split) का ऐलान किया था। जिसका मतलब है कि हर शेयर 5 हिस्सों में बंट गया और शेयरहोल्डर्स के पास हर 1 शेयर के 5 शेयर बन गए।

स्टॉक स्प्लिट के लिए 22 सितंबर को बतौर रिकॉर्ड डेट घोषित किया गया था। स्टॉक स्प्लिट जिस रेशियो में होता है, उसी रेशियो में शेयर का मार्केट प्राइस भी घटता है। इसीलिए पहले अदाणी पावर का शेयर करीब 80 फीसदी गिरावट के साथ खुला।

गिरावट के बाद उछला शेयर स्टॉक स्प्लिट के कारण गिरावट के साथ खुलने के बाद अदाणी पावर के शेयर में जोरदार उछाल आई और इसकी कीमत 19 प्रतिशत बढ़ गई। अदाणी पावर का शेयर बीएसई पर 147.90 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले लगभग 19 फीसदी चढ़कर 168.50 रुपये के हाई तक पहुंचा।