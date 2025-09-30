SEBI का एक फैसला और 16% लुढ़का पाइप बनाने वाली कंपनी का शेयर, एक झटके में हिल गए निवेशक; आपके पास है क्या?
मार्केट कैपिटल रेगुलेटर सेबी के एक फैसले के बाद मैन इंडस्ट्रीज के शेयर (Man Industries Share Price) में भारी गिरावट आई है। सेबी ने पाइप बनाने वाली मैन इंडस्ट्रीज और इसके तीन टॉप अधिकारियों को दो साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। जिसके बाद कंपनी के शेयर में 16% तक की गिरावट आई और यह 340.90 रुपये तक फिसला। फिलहाल शेयर में थोड़ी रिकवरी हुई है।
नई दिल्ली। मार्केट कैपिटल रेगुलेटर सेबी (SEBI) के एक फैसले से मैन इंडस्ट्रीज के शेयर (Man Industries Share Price) में भारी गिरावट आई है। सेबी ने पाइप बनाने वाली मैन इंडस्ट्रीज और इसके तीन टॉप एग्जीक्यूटिव्स को दो साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है।
सेबी द्वारा कंपनी और इसके तीन अधिकारियों को दो साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट में प्रवेश पर बैन लगाने के बाद मैन इंडस्ट्रीज के शेयर BSE पर 16% तक की गिरावट आई है। इसका शेयर 406.30 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह 350.15 रुपये पर खुलने के बाद 16 फीसदी की गिरावट के साथ 340.90 रुपये तक फिसला। हालांकि इसके बाद शेयर थोड़ा संभला और पौने 11 बजे ये 43.95 रुपये या 10.82 फीसदी की गिरावट के साथ 362.35 रुपये पर है।
क्यों लिया सेबी ने ये एक्शन
सेबी के अनुसार, मैन इंडस्ट्रीज वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2021 के बीच अपने खातों में अपनी सहायक कंपनी मेरिनो शेल्टर्स (MSPL) को कंसोलिडेट करने में विफल रही, संबंधित पार्टी के लेनदेन की गलत सूचना दी और अपनी रियल फाइनेंशियल कंडीशन को छिपाने के लिए फंड की राउंड-ट्रिपिंग में लगी रही।
सेबी के आदेश में कहा गया है कि कंपनी ने लोन और एडवांसेज के मामले में कई नियम फॉलो नहीं किए। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, यह MSPL को दिए गए लोन पर ब्याज इनकम को नोट करने में विफल रही, जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (7) का उल्लंघन हुआ।
कैसा रहा है शेयर का परफॉर्मेंस
- बीते 5 दिनों में ये 19 फीसदी गिरा है
- एक महीने में शेयर में 6.4 फीसदी की गिरावट आई है
- 6 महीनों में शेयर करीब 30 फीसदी चढ़ा है
- 2025 में अब तक 10.74 फीसदी मजबूत हुआ है
- 1 साल में शेयर मात्र 2 फीसदी उछला है
(डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
