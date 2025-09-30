Language
    'खरीद लो हीरो मोटोकॉर्प और टाटा स्टील के शेयर' - मोतीलाल ओसवाल; आखिर क्या है इनमें स्पेशल

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:48 AM (IST)

    मोतीलाल ओसवाल ने हीरो मोटोकॉर्प और टाटा स्टील के शेयर खरीदने (Stocks To Buy) की सलाह दी है। हीरो मोटोकॉर्प का टार्गेट 6168 रुपये है जो मौजूदा रेट से 15 फीसदी अधिक है। कंपनी को त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद है। वहीं टाटा स्टील को स्टील की कीमतों में सुधार और मजबूत घरेलू मांग से लाभ होने की संभावना है।

    नई दिल्ली। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी 30 सितंबर की रिपोर्ट में हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp Share Price) और टाटा स्टील (Tata Steel Share Price) के शेयर खरीदने की सलाह दी है। इनमें हीरो मोटोकॉर्प के लिए मोतीलाल ओसवाल ने टार्गेट दिया है, मगर टाटा स्टील के शेयर का टार्गेट नहीं बताया है।

    Hero Motocorp Share Target

    हीरो मोटोकॉर्प का शेयर सोमवार को 5345 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि इसका टार्गेट इस रेट से 15 फीसदी अधिक 6168 रुपये है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी को उम्मीद है कि मौजूदा त्योहारी सीजन बिक्री के मामले में रिकॉर्ड तोड़ होगा।

    इसके अलावा, हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी शुरुआत के बाद से 12.5 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहनों का निर्माण पूरा कर लिया है। इस मौके पर कंपनी ने अपने तीन लोकप्रिय मॉडल - स्प्लेंडर+, पैशन+ और विडा वीएक्स2 के स्पेशल एडिशन लॉन्च किए हैं।

    हाल ही में लॉन्च किए गए नए मॉडल 125cc सेगमेंट में इसकी उपस्थिति को बढ़ाने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष की कमजोर शुरुआत के बाद, मोतीलाल को उम्मीद है कि कंपनी वित्त वर्ष 26 को लगभग 1% की वृद्धि के साथ समाप्त करेगी और वित्त वर्ष 27E में घरेलू कारोबार में 6% की बेहतर वृद्धि दर्ज करेगा।

    Tata Steel Share Target

    टाटा स्टील, टाटा स्टील नीदरलैंड, नीदरलैंड सरकार और नॉर्थ-हॉलैंड प्रांत ने लो-CO2 स्टील उत्पादन में बदलाव के पहले फेज और आईजमुइडेन प्लांट के आसपास के जीवन-यापन के माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक एग्रीमेंट किया है। साथ ही कंपनी को स्टील की कीमतों में सुधार, ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज और मजबूत घरेलू मांग से लाभ होने की उम्मीद है।

    सेफगार्ड ड्यूटी के एग्जीक्यूशन से घरेलू स्टील निर्माताओं को बेहतर रेवेन्यू प्राप्ति में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही भारतीय व्यवसाय के मजबूत प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है, और यूरोपीय बिजनेस के प्रदर्शन में सुधार से ओवरऑल इनकम में सुधार होने की संभावना है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)