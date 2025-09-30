अरबपति राधाकिशन दमानी की Dmart ने क्यों लिया ₹100 करोड़ का कर्ज? कमर्शियल पेपर के जरिए जुटाई रकम; फोकस में रहेगा शेयर

एवेन्यू सुपरमार्ट्स (Avenue Supermarts Share Price) ने कमर्शियल पेपर जारी करके शॉर्ट टर्म डेट में 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। ये पेपर 29 दिसंबर 2025 को मैच्योर होंगे और इन पर 6 प्रतिशत की कूपन दर (ब्याज दर) है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने नई दिल्ली के मोती नगर में एक नया स्टोर खोला है जिससे अब डी-मार्ट स्टोर्स की कुल संख्या 431 हो गई है।

नई दिल्ली। एवेन्यू सुपरमार्ट्स (Avenue Supermarts Share Price), जो डी-मार्ट (Dmart) रिटेल चेन स्टोर्स ऑपरेट करती है, ने कमर्शियल पेपर जारी करके शॉर्ट टर्म डेट में 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कमर्शियल पेपर, जो सोमवार को जारी किए गए हैं और 91 दिनों के बाद 29 दिसंबर 2025 को मैच्योर होंगे, पर 6 प्रतिशत की कूपन दर (ब्याज दर) है।

एवेन्यू सुपरमार्ट्स के फाउंडर हैं राधाकिशन दमानी, जो भारत के टॉप अरबपतियों में शामिल हैं। उनकी नेटवर्थ इस समय करीब 1.66 लाख करोड़ रुपये है। बीएसई में लिस्ट करने का प्रस्ताव कंपनी की तरफ से जारी की गयी रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया है कि इन कमर्शियल पेपर को बीएसई में लिस्ट करने का प्रस्ताव है। कंपनी ने आगे कहा कि कमर्शियल पेपर की क्रेडिट रेटिंग 'आईसीआरए ए1+' है।

दिल्ली में खोला नया स्टोर एक अलग फाइलिंग में, एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने बताया कि इसने मंगलवार को नई दिल्ली के मोती नगर स्थित एपिका मॉल एंड बिजनेस सेंटर में एक नया स्टोर खोला है। इसके साथ ही अब डी-मार्ट स्टोर्स की कुल संख्या 431 हो गई है।