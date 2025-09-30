Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अरबपति राधाकिशन दमानी की Dmart ने क्यों लिया ₹100 करोड़ का कर्ज? कमर्शियल पेपर के जरिए जुटाई रकम; फोकस में रहेगा शेयर

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:20 AM (IST)

    एवेन्यू सुपरमार्ट्स (Avenue Supermarts Share Price) ने कमर्शियल पेपर जारी करके शॉर्ट टर्म डेट में 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। ये पेपर 29 दिसंबर 2025 को मैच्योर होंगे और इन पर 6 प्रतिशत की कूपन दर (ब्याज दर) है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने नई दिल्ली के मोती नगर में एक नया स्टोर खोला है जिससे अब डी-मार्ट स्टोर्स की कुल संख्या 431 हो गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    डीमार्ट की पैरेंट एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने जुटाए 100 करोड़ रुपये

    नई दिल्ली। एवेन्यू सुपरमार्ट्स (Avenue Supermarts Share Price), जो डी-मार्ट (Dmart) रिटेल चेन स्टोर्स ऑपरेट करती है, ने कमर्शियल पेपर जारी करके शॉर्ट टर्म डेट में 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कमर्शियल पेपर, जो सोमवार को जारी किए गए हैं और 91 दिनों के बाद 29 दिसंबर 2025 को मैच्योर होंगे, पर 6 प्रतिशत की कूपन दर (ब्याज दर) है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एवेन्यू सुपरमार्ट्स के फाउंडर हैं राधाकिशन दमानी, जो भारत के टॉप अरबपतियों में शामिल हैं। उनकी नेटवर्थ इस समय करीब 1.66 लाख करोड़ रुपये है।

    बीएसई में लिस्ट करने का प्रस्ताव

    कंपनी की तरफ से जारी की गयी रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया है कि इन कमर्शियल पेपर को बीएसई में लिस्ट करने का प्रस्ताव है। कंपनी ने आगे कहा कि कमर्शियल पेपर की क्रेडिट रेटिंग 'आईसीआरए ए1+' है।

    दिल्ली में खोला नया स्टोर

    एक अलग फाइलिंग में, एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने बताया कि इसने मंगलवार को नई दिल्ली के मोती नगर स्थित एपिका मॉल एंड बिजनेस सेंटर में एक नया स्टोर खोला है। इसके साथ ही अब डी-मार्ट स्टोर्स की कुल संख्या 431 हो गई है।

    राधाकिशन दमानी और उनके परिवार द्वारा प्रमोटेड डीमार्ट महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एनसीआर, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान समेत विभिन्न बाजारों में बेसिक होम और पर्सनल प्रोडक्ट्स की रिटेल बिक्री करती है।

    शेयर रहेगा फोकस में

    कमर्शियल पेपर के जरिए 100 करोड़ रुपये जुटाने और एक नया स्टोर खोलने की खबर के बीच आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स का शेयर फोकस में रहेगा। सोमवार को बीएसई पर ये 16.90 रुपये या 0.37 फीसदी की गिरावट के साथ 4534.95 रुपये पर बंद हुआ।

    ये भी पढ़ें - Stock Market में सपाट शुरुआत की संभावना, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और बैंक ऑफ इंडिया समेत इन शेयरों पर रखें नजर

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)