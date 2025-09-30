Stock Market में सपाट शुरुआत की संभावना, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और बैंक ऑफ इंडिया समेत इन शेयरों पर रखें नजर

आज सुबह गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) सपाट है जिससे भारतीय शेयर बाजार में भी सुस्त शुरुआत की आशंका है। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। निवेशक आरबीआई एमपीसी की बैठक पर ध्यान दे रहे हैं जिसमें ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। Bharat Electronics Mahindra and Mahindra Blue Dart Express IRFC Bank of India Tata Motors जैसे शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी।

नई दिल्ली। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी (Gift Nify Today) बिल्कुल फ्लैट है। करीब सवा 7 बजे ये 5.50 अंकों की मामूली बढ़ोतरी के साथ 24,693.50 पर है। गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट होने से भारतीय शेयर बाजार में भी सपाट शुरुआत होने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता और आईटी तथा फार्मा सेक्टरों में जारी कमजोरी के बीच महीने के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार का रुख सतर्क बना रह सकता है। निवेशक आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक पर कड़ी नजर रख रहे हैं, जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कोई बदलाव न किए जाने की उम्मीद है। आगे जानिए आज कौन से शेयरों हलचल रहेगी।

इन शेयरों पर रखें नजर Bharat Electronics - बीईएल को 16 सितंबर से अब तक 1,092 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर हासिल मिले हैं। इनमें ईडब्ल्यू सिस्टम अपग्रेड, रक्षा नेटवर्क अपग्रेड, टैंक सबसिस्टम, टीआर मॉड्यूल, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ईवीएम और स्पेयर्स के ऑर्डर शामिल हैं।

Mahindra and Mahindra - कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी सैम्पो रोसेनल्यू ओय (SAMPO) में अपनी पूरी हिस्सेदारी 52 करोड़ रुपये में टेरा यातिरिम टेक्नोलोजी होल्डिंग एनोनिम सिरकेटी (TERA) को बेच दी है। Blue Dart Express - ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ने प्रोडक्ट वेरिएबल्स और ग्राहक की शिपिंग प्रोफाइल के आधार पर, शिपमेंट की औसत कीमत में 9% से 12% तक की वृद्धि की घोषणा की है। नई दरें 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगी।

Indian Railway Finance Corporation - आईआरएफसी ने यमुनानगर में आगामी 800 मेगावाट (तीसरी इकाई) सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के लिए 5,929 करोड़ रुपये तक की फाइनेंसिंग के लिए हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम (एचपीजीसीएल) के साथ एक लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अतिरिक्त, आईआरएफसी ने नागपुर में कोराडी थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) में आगामी 2x660 मेगावाट सुपरक्रिटिकल विस्तार परियोजना के लिए 10,560 करोड़ रुपये तक के फाइनेंसिंग के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (महाजेनको) के साथ एक लोन समझौता किया है।

Bank of India - बैंक के महाप्रबंधक राघवेन्द्र कुमार को मुख्य महाप्रबंधक के पद पर प्रमोट किया गया है। Tata Motors - मूडीज रेटिंग्स ने हाल ही में हुए साइबर हमले के बाद जेएलआर (टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी) के आउटलुक को सकारात्मक से नकारात्मक कर दिया है। हालाँकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एजेंसी ने जेएलआर की Ba1 रेटिंग बरकरार रखी है।

Mazagon Dock Shipbuilders - कंपनी FY25 के लिए 2.71 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देगी। JSW Infrastructure - इसकी सहायक कंपनी एन्नोर कोल टर्मिनल को जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई, तमिलनाडु के ऑफिस से कारण बताओ नोटिस प्राप्त मिला है, जिसमें लागू ब्याज और दंड के साथ जीएसटी में 96.58 करोड़ रुपये की मांग की गई है।