Anil Ambani की Reliance Power ने खेला बड़ा दांव, विदेश में कर दी तगड़ी डील; हाथ में आएंगे इतने करोड़ रुपये
अनिल अंबानी की रिलायंस पावर (Reliance Power Share Price) ने इंडोनेशिया की पांच कोयला सहायक कंपनियों में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए डील की है। ये डील बायोट्रस्टर प्राइवेट लिमिटेड के साथ 12 मिलियन डॉलर में की गयी है। इस डील के तहत सब्सिडियरी कंपनियों की 100 फीसदी हिस्सेदारी बायोट्रस्टर को बेची जाएगी। इस खबर से रिलायंस पावर के शेयर में मजबूती देखने को मिल रही है।
नई दिल्ली। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर (Reliance Power Share Price) ने एक बड़ी डील की है। रिलायंस पावर ने सोमवार को कहा कि इसने इंडोनेशिया की पांच कोयला सहायक कंपनियों में अपनी पूरी हिस्सेदारी सिंगापुर स्थित बायोट्रस्टर प्राइवेट लिमिटेड को 12 मिलियन डॉलर में बेचने के लिए एक समझौता किया है। समझौते के तहत इन सब्सिडियरी कंपनियों की 100 फीसदी हिस्सेदारी बायोट्रस्टर को सौंप दी जाएग।
इस डील में रिलायंस पावर नीदरलैंड बी.वी., रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड और बायोट्रस्टर (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड के बीच शेयर खरीद समझौते पर साइन किए गए हैं। इस डील की खबर से आज रिलायंस पावर के शेयर में मजबूती आई है।
शेयर में आई तेजी
विदेश में हुई इस डील से आज रिलायंस पावर के शेयर में तेजी आई है। BSE पर 44.76 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह 44.94 रुपये पर खुलने के बाद करीब ढाई बजे कंपनी का शेयर 0.91 रुपये या 2.03 फीसदी की मजबूती के साथ 45.67 रुपये पर चल रहा है।
ये हैं बिकने वाली कंपनियां
रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि कंपनी पीटी अवनीश कोल रिसोर्सेज, पीटी हेरम्बा कोल रिसोर्सेज, पीटी सुमुखा कोल सर्विसेज, पीटी ब्रायन बिंटांग तिगा एनर्जी और पीटी श्रीविजय बिंटांग तिगा एनर्जी में 100 प्रतिशत शेयरधारिता बेचने जा रही है।
ये ट्रांजेक्शन कुछ पहले से तय शर्तों और अन्य कस्टमरी नियमों के तहत होंगी। समझौते के जरिए रिलायंस पावर को करीब 1.2 करोड़ डॉलर हासिल होंगे। रिलायंस पावर ने बताया कि खरीदार प्रमोटर/प्रमोटर ग्रुप/प्रमोटर कंपनियों से जुड़े नहीं हैं।
कंपनी के अनुसार, इंडोनेशियाई सहायक कंपनियों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई कमाई नहीं कराई और रिलायंस पावर की नेटवर्थ (जो कि 16,909 लाख रुपये थी) में इनका योगदान केवल 0.53% था।
ये भी पढ़ें - इस पेंटर की पेंटिंग ₹67 Cr में बिकी, बन गई भारत में दूसरी सबसे महंगी; इतने में आ जाएंगी 150 मर्सिडीज
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर के रिटर्न की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।