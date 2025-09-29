Anil Ambani की Reliance Power ने खेला बड़ा दांव, विदेश में कर दी तगड़ी डील; हाथ में आएंगे इतने करोड़ रुपये

अनिल अंबानी की रिलायंस पावर (Reliance Power Share Price) ने इंडोनेशिया की पांच कोयला सहायक कंपनियों में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए डील की है। ये डील बायोट्रस्टर प्राइवेट लिमिटेड के साथ 12 मिलियन डॉलर में की गयी है। इस डील के तहत सब्सिडियरी कंपनियों की 100 फीसदी हिस्सेदारी बायोट्रस्टर को बेची जाएगी। इस खबर से रिलायंस पावर के शेयर में मजबूती देखने को मिल रही है।

नई दिल्ली। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर (Reliance Power Share Price) ने एक बड़ी डील की है। रिलायंस पावर ने सोमवार को कहा कि इसने इंडोनेशिया की पांच कोयला सहायक कंपनियों में अपनी पूरी हिस्सेदारी सिंगापुर स्थित बायोट्रस्टर प्राइवेट लिमिटेड को 12 मिलियन डॉलर में बेचने के लिए एक समझौता किया है। समझौते के तहत इन सब्सिडियरी कंपनियों की 100 फीसदी हिस्सेदारी बायोट्रस्टर को सौंप दी जाएग।

इस डील में रिलायंस पावर नीदरलैंड बी.वी., रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड और बायोट्रस्टर (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड के बीच शेयर खरीद समझौते पर साइन किए गए हैं। इस डील की खबर से आज रिलायंस पावर के शेयर में मजबूती आई है।

शेयर में आई तेजी विदेश में हुई इस डील से आज रिलायंस पावर के शेयर में तेजी आई है। BSE पर 44.76 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह 44.94 रुपये पर खुलने के बाद करीब ढाई बजे कंपनी का शेयर 0.91 रुपये या 2.03 फीसदी की मजबूती के साथ 45.67 रुपये पर चल रहा है।