WeWork India IPO के प्राइस बैंड का हुआ खुलासा, पैसा लगाने से पहले चेक करें GMP; 3 अक्टूबर से खुलेगा इश्यू
को-वर्किंग स्पेस कंपनी वीवर्क इंडिया (WeWork India Management IPO) 3000 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आ रही है जिसके लिए प्राइस बैंड 615 से 648 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह आईपीओ 3 अक्टूबर को खुलेगा और 7 अक्टूबर को बंद होगा। वीवर्क इंडिया का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा जिसमें एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी और 1 एरियल वे टेनेंट लिमिटेड अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे।
नई दिल्ली। को-वर्किंग स्पेस मुहैया कराने वाली कंपनी वीवर्क इंडिया ने अपने आगामी 3,000 करोड़ रुपये के आईपीओ (WeWork India Management IPO) के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने आईपीओ में शेयरों के लिए 615 से 648 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है।
वीवर्क के आईपीओ में लॉट साइज 23 शेयरों की है। यानी मिनिमम 23 शेयरों के साथ इसी की गुणा में आवेदन किया जा सकता है। आगे चेक करें इसका जीएमपी कितना चल रहा है।
कब खुलेगा वीवर्क इंडिया का आईपीओ
कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि इसका आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए तीन अक्टूबर को खुलेगा और सात अक्टूबर को बंद होगा। वहीं बड़े (एंकर) निवेशक एक अक्टूबर को आईपीओ में बोली लगा पाएंगे।
पूरी तरह OFS होगा आईपीओ
वीवर्क इंडिया का आईपीओ पूरी तरह से 4.63 करोड़ शेयरों वाला ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। इसके तहत प्रमोटर ग्रुप यूनिट एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी और निवेशक 1 एरियल वे टेनेंट लिमिटेड (वीवर्क ग्लोबल का हिस्सा) अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे।
एम्बेसी ग्रुप के पास इस समय वीवर्क इंडिया की करीब 76.21 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि वीवर्क ग्लोबल के पास 23.45 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
कब होगा अलॉटमेंट और लिस्टिंग
वीवर्क इंडिया की लिस्टिंग 10 अक्टूबर को शेयर बाजार में होने की उम्मीद है। वहीं शेयरों का अलॉटमेंट 8 अक्टूबर को हो सकता है।
WeWork India Management IPO GMP
सोमवार 29 सितंबर को वीवर्क का जीएमपी 0 चल रहा है। यानी फिलहाल इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। हालांकि लिस्टिंग तक किसी कंपनी का जीएमपी बढ़ या घट सकता है।
क्या करती है कंपनी
साल 2017 में शुरू हुई वीवर्क इंडिया 'WeWork' ब्रांड के तहत एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस पर ऑपरेट करती है। WeWork फ्लेक्सिबल को-वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करती है, जो मेंबर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाओं और कम्युनिटी इवेंट्स के साथ बिल्डिंग को कोलैबोरेटिव माहौल में बदल देता है।
कंपनी बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे जैसे प्रमुख टियर-1 शहरों में सेवाएं दे रही है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां एक आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।