भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और KEI Industries के शेयर देंगे दमदार रिटर्न! अभी खरीदना है फायदे का सौदा

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने केईआई इंडस्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों (Stocks To Buy) पर दांव लगाने की सलाह दी है। केईआई इंडस्ट्रीज के शेयर के लिए 4700 रुपये का टार्गेट है जिससे 16% रिटर्न मिल सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर टार्गेट 490 रुपये है जिससे 24% रिटर्न मिल सकता है। फर्म ने वित्त वर्ष 2025-28 के दौरान राजस्व में वृद्धि का अनुमान लगाया है।

नई दिल्ली। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी नई रिपोर्ट में दो शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दी है, जिनमें केईआई इंडस्ट्रीज (KEI Industries Share Price) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronics Share Price) शामिल हैं। ब्रोकरेज फर्म ने इनके लिए जो टार्गेट दिए हैं, उनके हिसाब से 24% तक रिटर्न मिल सकता है। आगे जानिए कितना है इनके शेयरों का टार्गेट।

KEI Industries Share Target केईआई इंडस्ट्रीज के शेयर के लिए 4700 रुपये का टार्गेट है,जबकि इसका शेयर शुक्रवार को 4050 रुपये पर बंद हुआ था। यानी ये शेयर 16 फीसदी रिटर्न दे सकता है। केईआई के लिए मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि कंपनी ने घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए विस्तार के रास्ते पर कदम रखा है।

कंपनी लगभग 17 अरब रुपये के कुल निवेश से गुजरात के साणंद में एक ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बना रही है। फेज- I सितंबर 2025 में चालू होने की संभावना है और पूर्ण विस्तार वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है।

मोतीलाल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-28 के दौरान राजस्व चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि (CAGR) लगभग 18% रहेगी, जिसमें C&W सेगमेंट में लगभग 19% और SSW सेगमेंट में लगभग 5% की ग्रोथ शामिल है। हालाँकि, इसी दौरान EPC रेवेन्यू में लगभग 12% सालाना की गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि कंपनी सेलेक्टिव है और इसने अपने EPC कारोबार को पुनर्संयोजित किया है।

इसका EBITDA लगभग 21% CAGR रहने का अनुमान है, जिसमें वित्त वर्ष 2028 तक मार्जिन लगभग 90-100 बेसिस पॉइंट्स से बढ़कर लगभग 11% हो जाएगा। वहीं प्रॉफिट वित्त वर्ष 2025-28 के दौरान 21% CAGR रहने का अनुमान है। कंपनी ने साल 2025 की पहली तिमाही में 25% से ज्यादा की ग्रोथ और स्थिर मार्जिन के साथ मजबूत प्रदर्शन किया, जिसे मजबूत मांग, डायवर्सिफाइड ग्राहक आधार और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण उपस्थिति का सहारा मिला हुआ है।

Bharat Electronics Share Target भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर टार्गेट 490 रुपये है, जबकि इसका शेयर शुक्रवार को 396 रुपये पर बंद हुआ था। यानी ये 24% रिटर्न दे सकता है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने क्यूआरएसएएम परियोजना, जिसे अनंत शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 300 अरब रुपये का एक टेंडर जारी किया है। भारतीय सेना स्वदेशी रूप से डेवलप 'अनंत शास्त्र' सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणालियों की 5-6 रेजिमेंट खरीदेगी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी प्रमुख इंटीग्रेटर होगा।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इमरजेंसी खरीद प्रोग्राम के लिए 8-10 वस्तुओं के लिए भी अच्छी स्थिति में है और इसने एएमसीए कार्यक्रम के लिए ईओआई के लिए कंपनियों के साथ समझौता भी किया है। ये ऑर्डर, 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की इसकी मौजूदा मजबूत ऑर्डर बुक के साथ, अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अगले 5-7 वर्षों में 15-17% रेवेन्यू ग्रोथ बनाए रखने में मदद करेंगे।

मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि क्यूआरएसएएम और नेक्स्ट जेन कोर्वेट से बड़े ऑर्डर वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 के बीच प्राप्त होंगे। हम इन ऑर्डर्स के लिए लंबी अवधि की तैयारी भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि