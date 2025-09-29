Tata Capital IPO पर बड़ी अपडेट, कंपनी ने किया प्राइस बैंड का ऐलान; GMP के हिसाब से कितना होगा मुनाफा
टाटा कैपिटल अपने आगामी आईपीओ (Tata Capital IPO) के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। आईपीओ में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयरों के लिए ₹310 से ₹326 का प्राइस बैंड तय किया गया है। यह आईपीओ 6 अक्टूबर को खुलेगा और 8 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने QIB के लिए अधिकतम 50% NII के लिए न्यूनतम 15% और रिटेल निवेशकों के लिए 35% शेयर रिजर्व हैं।
नई दिल्ली। टाटा कैपिटल ने अपने आगामी आईपीओ (Tata Capital IPO) के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। इसके आईपीओ में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयरों के लिए ₹310 से ₹326 का प्राइस बैंड तय किया गया है। बता दें कि टाटा कैपिटल का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार 6 अक्टूबर को खुलेगा और बुधवार 8 अक्टूबर को बंद होगा।
वहीं ये आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए शुक्रवार 3 अक्टूबर को खुलेगा। टाटा कैपिटल के आईपीओ का लॉट साइज 46 इक्विटी शेयरों का है। यानी आप कम से कम 46 शेयर और फिर इतने ही शेयरों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
Tata Capital IPO GMP
इंवेस्टरगेन के अनुसार सोमवार 29 सितंबर को टाटा कैपिटल का जीएमपी 28 रुपये चल रहा है। अगर इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस 326 रुपये फिक्स होता है, तो मौजूदा जीएमपी के आधार पर ये 8.6 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। मगर ध्यान रहे कि लिस्टिंग तक किसी भी कंपनी के जीएमपी में गिरावट या बढ़ोतरी हो सकती है।
किसके लिए कितने शेयर रहेंगे रिजर्व
टाटा कैपिटल के आईपीओ में, योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए अधिकतम 50% शेयर, गैर-संस्थागत संस्थागत निवेशकों (NII) के लिए न्यूनतम 15% शेयर और रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम 35% शेयर रिजर्व हैं। कर्मचारियों के लिए 1,200,000 इक्विटी शेयर आरक्षित किए गए हैं।
Tata Capital IPO Allotment
टाटा कैपिटल के आईपीओ के शेयरों के अलॉटमेंट गुरुवार 9 अक्टूबर को तय किया जाएगा और कंपनी शुक्रवार 10 अक्टूबर को रिफंड शुरू करेगी, जबकि रिफंड के बाद उसी दिन शेयर आवंटियों के डीमैट खाते में जमा कर दिए जाएंगे। टाटा कैपिटल के शेयर सोमवार 13 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने की संभावना है।
कम कर दी अपनी वैल्यूएशन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा कैपिटल ने अपने आईपीओ इश्यू के लॉन्च से पहले अपनी पोस्ट-मनी इक्विटी वैल्यूएशन में 5% की कटौती की है। अब इसकी वैल्यूएशन लगभग 15.7 अरब डॉलर या 1,39,000 करोड़ रुपये है, जबकि पहले 16.5 अरब डॉलर या 1,46,000 करोड़ रुपये थी।
इसके इश्यू का आकार अब 1.75 अरब डॉलर या 15,540 करोड़ रुपये है, जबकि पहले इसका साइज 1.85 अरब डॉलर या 16,400 करोड़ रुपये प्रस्तावित था।
ये भी पढ़ें - Jio Star और स्टार टेलीविजन के मर्जर को NCLT ने दिखाई हरी झंडी, क्या फिर से ₹1400 के पार पहुंचेगा Reliance का शेयर?
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां एक आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।