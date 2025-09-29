इस कंपनी ने खरीदी 50 एकड़ जमीन, मैन्युफैक्चरिंग कैम्पस के लिए खर्च करेगी ₹1000 Cr; 2025 में शेयर का दाम रह गया आधा

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर (PG Electroplast Share Price) फोकस में है क्योंकि उसकी सब्सिडियरी कंपनी पीजी टेक्नोप्लास्ट ने आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में 50 एकड़ जमीन खरीदी है। कंपनी अगले 5 सालों में यहां 1000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और एक मैन्युफैक्चरिंग कैम्पस बनाएगी। पहले फेज में रेफ्रिजरेटर प्लांट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिससे लगभग 500 लोगों को रोजगार मिलेगा।

नई दिल्ली। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट (PG Electroplast Share Price) का शेयर आज 29 सितंबर को फोकस में रहेगा, क्योंकि इसकी सब्सिडियरी कंपनी पीजी टेक्नोप्लास्ट ने आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में 50 एकड़ जमीन खरीदी है। पीजीईएल अगले 5 सालों में यहां अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैम्पस डेवलप करेगी और इसके लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

क्या बनाया जाएगा इस लैंड पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने कहा कि इस लैंड पर पहले फेज में 12 लाख यूनिट की सालाना क्षमता वाले रेफ्रिजरेटर प्लांट पर फोकस किया जाएगा, जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन दिसंबर 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। इस साइट को फ्यूचर में एसी, वॉशिंग मशीन और अन्य घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में विस्तार के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है।

सैकड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार इस फैसिलिटी से पहले फेज में क्षेत्र में 500 से अधिक लोगों को नौकरियां मिलने की उम्मीद है। यह कैम्पस आंध्र प्रदेश के औद्योगिक विकास और भारत के आत्मनिर्भर भारत के आउटलुक में और योगदान देगा।