टॉप 10 कंपनियों को 5 दिन में लगा ₹2.99 लाख करोड़ का झटका, TCS को हुआ सबसे बड़ा नुकसान

पिछले हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट के कारण टॉप 10 कंपनियों (Top 10 MCap Companies) को भारी नुकसान हुआ जिससे मार्केट कैप में 299661.36 करोड़ रुपये की गिरावट आई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जिसकी मार्केट कैप 97597.91 करोड़ रुपये घट गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को भी नुकसान हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही।

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट आई, जिससे टॉप 10 वैल्यू वाली कंपनियों को भी झटका लगा और उनकी मार्केट कैपिटल में भारी गिरावट आई। पिछले हफ्ते टॉप 10 कंपनियों की कुल मार्केट कैप पिछले हफ्ते 2,99,661.36 करोड़ रुपये घट गयी, जिसमें आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सबसे ज्यादा झटका लगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले हफ्ते, बीएसई बेंचमार्क 2,199.77 अंक या 2.66 प्रतिशत टूट गया। एच-1बी वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी से टेक शेयरों में भारी गिरावट आई और साथ ही भारतीय रुपये पर भी दबाव पड़ा, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया।

टीसीएस की मार्केट कैपिटल सबसे अधिक घटी ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, "अमेरिका में ब्रांडेड और पेटेंटेड दवा आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने से बाजार की धारणा और खराब हो गई, जिसका असर कई क्षेत्रों पर पड़ा और बाजार के विश्वास पर भारी असर पड़ा।"