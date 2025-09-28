टॉप 10 कंपनियों को 5 दिन में लगा ₹2.99 लाख करोड़ का झटका, TCS को हुआ सबसे बड़ा नुकसान
पिछले हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट के कारण टॉप 10 कंपनियों (Top 10 MCap Companies) को भारी नुकसान हुआ जिससे मार्केट कैप में 299661.36 करोड़ रुपये की गिरावट आई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जिसकी मार्केट कैप 97597.91 करोड़ रुपये घट गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को भी नुकसान हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही।
नई दिल्ली। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट आई, जिससे टॉप 10 वैल्यू वाली कंपनियों को भी झटका लगा और उनकी मार्केट कैपिटल में भारी गिरावट आई। पिछले हफ्ते टॉप 10 कंपनियों की कुल मार्केट कैप पिछले हफ्ते 2,99,661.36 करोड़ रुपये घट गयी, जिसमें आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सबसे ज्यादा झटका लगा।
पिछले हफ्ते, बीएसई बेंचमार्क 2,199.77 अंक या 2.66 प्रतिशत टूट गया। एच-1बी वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी से टेक शेयरों में भारी गिरावट आई और साथ ही भारतीय रुपये पर भी दबाव पड़ा, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया।
टीसीएस की मार्केट कैपिटल सबसे अधिक घटी
ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, "अमेरिका में ब्रांडेड और पेटेंटेड दवा आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने से बाजार की धारणा और खराब हो गई, जिसका असर कई क्षेत्रों पर पड़ा और बाजार के विश्वास पर भारी असर पड़ा।"
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की मार्केट कैपिटल 97,597.91 करोड़ रुपये घटकर 10,49,281.56 करोड़ रुपये रह गई, जो टॉप 10 फर्मों में सबसे अधिक गिरावट रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैपिटल 40,462.09 करोड़ रुपये घटकर 18,64,436.42 करोड़ रुपये रह गयी।
और किस कंपनी को कितना हुआ नुकसान
- एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैपिटल 33,032.97 करोड़ रुपये घटकर 14,51,783.29 करोड़ रुपये रह गयी
- आईसीआईसीआई बैंक की मार्केट कैपिटल 29,646.78 करोड़ रुपये घटकर 9,72,007.68 करोड़ रुपये रह गयी
- भारती एयरटेल की मार्केट कैपिटल 26,030.11 करोड़ रुपये घटकर 10,92,922.53 करोड़ रुपये रह गयी
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की मार्केट कैपिटल 13,693.62 करोड़ रुपये घटकर 5,51,919.30 करोड़ रुपये रह गयी
- हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्केट कैपिटल 11,278.04 करोड़ रुपये घटकर 5,89,947.12 करोड़ रुपये रह गयी
- बजाज फाइनेंस की मार्केट कैपिटल 4,977.99 करोड़ रुपये घटकर 6,12,914.73 करोड़ रुपये रह गई
- भारतीय स्टेट बैंक की मार्केट कैपिटल 4,846.07 करोड़ रुपये घटकर 7,91,063.93 करोड़ रुपये रह गयी
कौन है नंबर 1
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब बरकरार रखा। इसके बाद एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी का नंबर रहा।
(भाषा इनपुट के साथ)
