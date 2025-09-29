Gift Nifty कर रहा शेयर बाजार में जोरदार शुरुआत का इशारा, टाटा मोटर्स-HUL-Power Grid समेत इन शेयरों में दिखेगा एक्शन

सोमवार को शेयर बाजार मजबूती (Stock Market Today) के साथ खुल सकता है। गिफ्ट निफ्टी में तेजी है जबकि एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख है। भारतीय बाजार में कई शेयरों में आज एक्शन दिख सकता है जिनमें टाटा मोटर्स एचयूएल वारी एनर्जीज पावर ग्रिड ऑयल इंडिया और चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स शामिल हैं।

नई दिल्ली। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार (Stock Market Today) में तेज शुरुआत की उम्मीद है। दरअसल गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) में 109 पॉइंट्स या 0.44 फीसदी की तेजी दिख रही है और ये 24814 पर है। इससे पहले पिछले हफ्ते शेयर बाजार में कमजोरी दर्ज की गयी थी।

हालांकि आज एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख है। जापान का निक्केई (Nikkei 225) 379.79 पॉइंट्स गिरकर 44,975.20 और चीन का SSC Composite 14.09 पॉइंट्स फिसलकर 3,814.02 पर है। वहीं हांगकांग का Hang Seng Index 286.21 पॉइंट्स या 1.10 फीसदी उछलकर 26,414.41 और साउथ कोरिया का Kospi 41.12 पॉइंट्स उछलकर 3,427.17 पर है। आगे जानिए आज कौन से शेयरों में हलचल दिख सकती है।

इन फैक्टर्स पर रहेगी नजर हालांकि जानकारों का मानना है कि बेंचमार्क और सेक्टोरल इंडेक्स, दोनों में मंदी का रुझान बना हुआ है, इसलिए भारतीय बाजार में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है। निवेशक वैश्विक संकेतों, आर्थिक आंकड़ों और भारत-अमेरिका ट्रेड बातचीत से जुड़े अपडेट पर कड़ी नजर रख सकते हैं, जो निकट भविष्य में बाजार को प्रभावित कर सकते हैं।

कौन-कौन से शेयरों में दिख सकता है एक्शन Hindustan Unilever - जीएसटी सुधारों ने कंपनी के 40% पोर्टफोलियो के लिए टैक्स रेट को 5% कर दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में इसकी बिजनेस ग्रोथ लगभग स्थिर या कम-सिंगल डिजिट में रहेगी।

Tata Motors - ब्रिटेन सरकार ने साइबर हमले से प्रभावित जगुआर लैंड रोवर को 1.5 बिलियन पाउंड की लोन गारंटी का सपोर्ट देने पर सहमति व्यक्त की है। Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals - कंपनी ने आवश्यक जाँच और सुधारात्मक उपायों के पूरा होने के बाद, दाहेज स्थित अपने टीडीआई-II प्लांट में ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है। गैस रिसाव के कारण यह संयंत्र बंद कर दिया गया था।

Interarch Building Solutions - कंपनी आंध्र प्रदेश में अपने नए संयंत्र में बहुमंजिला इस्पात भवनों, डेटा केंद्रों, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। Godawari Power and Ispat - कंपनी ने एक्सचेंजों को बताया कि रायपुर के सिलतारा में लौह अयस्क पेलेट प्लांट की ट्रेवलिंग ग्रेट की रिफ्रैक्टरी साइड दीवार ढहने से छह कर्मचारियों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

Chambal Fertilisers & Chemicals - जॉइंट कमिश्नर, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पटना ने उर्वरकों पर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी पर जीएसटी लायबिलिटी और वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 से संबंधित आईटीसी के गलत लाभ के लिए 526.84 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

Power Grid Corporation of India - बोर्ड ने 705.5 करोड़ रुपये की दो नई परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी है। 209.68 करोड़ रुपये की पहली परियोजना के तहत, कंपनी सभी पाँच क्षेत्रों में ग्रिड ऑपरेशन के लिए एक वीओआईपी कम्युनिकेशन सिस्टम लागू करेगी।