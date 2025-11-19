Language
    Groww, फिजिक्सवाला और लेंसकार्ट के शेयरों में गिरावट, चढ़ते बाजार में 10% तक टूटे स्टॉक, अब क्या करें निवेशक?

    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:04 PM (IST)

    ग्रो और फिजिक्सवाला के शेयरों ने लिस्टिंग के बाद अच्छा रिटर्न दिया है और अब ये स्टॉक्स मुनाफावसूली का सामना कर रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स ने इन शेयरों में अहम स्टॉपलॉस के साथ बने रहने की सलाह दी है। वहीं, लेंसकार्ट के शेयर भी हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। खास बात है कि इन कंपनियों के शेयर इस महीने नवंबर में लिस्ट हुए हैं।

    नई दिल्ली। नवंबर में लिस्ट हुए 3 बड़े आईपीओ लेंसकार्ट, Groww और फिजिक्स वाला के शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। Groww के शेयरों में तो बड़ी तेजी के बाद 10 फीसदी का लोअर सर्किट लगा हुआ है। वहीं, फिजिक्स वाला के शेयर 6 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि लेंसकार्ट के शेयर भी एक फीसदी तक गिरे हुए हैं।।

    ग्रो और फिजिक्स वाला के शेयरों ने लिस्टिंग के बाद निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कराया है, जबकि लेंसकार्ट के शेयरों ने रिटर्न के मोर्चे पर निराश किया है। ऐसे में अब जब ये तीनों शेयर गिरावट दिखा रहे हैं तो क्या इनमें मौजूदा स्तरों से खरीदारी की जा सकती है।

    Groww के शेयरों में गिरावट

    Groww के शेयरों में 10 फीसदी की गिरावट सोमवार के धमाकेदार सत्र के ठीक बाद आई है, 17 नवंबर को एनएसई पर यह शेयर 11% उछलकर 193.80 रुपये पर पहुंच गया था और आईपीओ प्राइस 100 रुपये से बढ़कर करीब दोगुना रिटर्न दे चुका।

    SBI Securities में हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, सन्नी अग्रवाल ने कहा, "ग्रो के शेयरों में आज आया करेक्शन लिस्टिंग के बाद हुई तेज़ी के बाद मुनाफावसूली की वजह से है। शेयरों में रिस्क-रिवॉर्ड अभी भी अनुकूल नहीं है, और निवेशकों को आगे की गिरावट का इंतज़ार करना चाहिए और स्टॉक में निवेश करने से पहले आगामी तिमाही परिणामों पर नज़र रखनी चाहिए।"

    फिजिक्सवाला के शेयरों पर क्या करें?

    वहीं, फिजिक्सवाला के शेयर भी लिस्टिंग के बाद से 18 नवंबर तक 50 फीसदी तक रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन अब 6.60 फीसदी की गिरावट के साथ 145 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। फिजिक्सवाला के शेयरों को लेकर स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी न्याति ने कंपनी के सामने बिजनेस से जुड़ी चुनौतियों का हवाला देते हुए शेयर में आंशिक मुनाफावसूली करने की सलाह दी है, साथ ही 130 रुपये का स्टॉपलॉस रखने को कहा है।

    Lenskart के शेयरों पर क्या रखें स्टॉपलॉस?

    लेंसकार्ट के शेयरों में गिरावट की तीव्रता कम है और कंपनी के शेयर एक फीसदी की कमजोरी के साथ 420 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। लेंसकार्ट के शेयरों को लेकर हायर वैल्युएशन से जुड़ी चिंताएं आईपीओ आने के बाद जताई जा रही थी। शिवानी नयाति ने कहा कि कंपनी के शेयरों में 350 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ रहा जा सकता है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

