Groww के शेयर ने लगाई डुबकी, लगा 10% लोअर सर्किट; ऊंचे भाव पर खरीदकर आप तो नहीं फंस गए?

नई दिल्ली। प्रमुख स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww Share Hits Lower Circuit) की पेरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स (Billionbrains Garage Ventures Share Price) का शेयर 19 नवंबर को 10 फीसदी गिरकर लोअर सर्किट पर पहुंच गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि निवेशकों ने ग्रो की शेयर बाजार में शुरुआत के बाद शानदार उछाल के चलते अब मुनाफावसूली शुरू कर दी है, जिससे इसका शेयर गिर गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लिस्टिंग के बाद लगातार उछला शेयर ग्रो के शेयर ने 12 नवंबर को शेयर बाजारों में शानदार शुरुआत की। बीएसई पर इसका शेयर आईपीओ प्राइस से 14 प्रतिशत अधिक चढ़कर 114 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। इसके बाद, इसका शेयर केवल पाँच सेशन में अपने आईपीओ प्राइस से लगभग 94 प्रतिशत बढ़कर 193.91 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।

आज बुधवार की सुबह के कारोबारी घंटों में यह शेयर 10 प्रतिशत लोअर सर्किट पर 169.94 रुपये के भाव पर आ गया है।