Groww के शेयर ने लगाई डुबकी, लगा 10% लोअर सर्किट; ऊंचे भाव पर खरीदकर आप तो नहीं फंस गए?
स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww Share Hits Lower Circuit) की पेरेंट कंपनी का शेयर 19 नवंबर को 10% गिर गया। निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने के कारण शेयर में गिरावट आई है। लिस्टिंग के बाद शेयर में शानदार उछाल आया था, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वर्तमान में ग्रो 61 गुना पी/ई पर कारोबार कर रहा है, जबकि अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों का वैल्यूएशन इससे कम है।
नई दिल्ली। प्रमुख स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww Share Hits Lower Circuit) की पेरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स (Billionbrains Garage Ventures Share Price) का शेयर 19 नवंबर को 10 फीसदी गिरकर लोअर सर्किट पर पहुंच गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि निवेशकों ने ग्रो की शेयर बाजार में शुरुआत के बाद शानदार उछाल के चलते अब मुनाफावसूली शुरू कर दी है, जिससे इसका शेयर गिर गया।
लिस्टिंग के बाद लगातार उछला शेयर
ग्रो के शेयर ने 12 नवंबर को शेयर बाजारों में शानदार शुरुआत की। बीएसई पर इसका शेयर आईपीओ प्राइस से 14 प्रतिशत अधिक चढ़कर 114 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। इसके बाद, इसका शेयर केवल पाँच सेशन में अपने आईपीओ प्राइस से लगभग 94 प्रतिशत बढ़कर 193.91 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।
आज बुधवार की सुबह के कारोबारी घंटों में यह शेयर 10 प्रतिशत लोअर सर्किट पर 169.94 रुपये के भाव पर आ गया है।
वैल्यूएशन को लेकर उठने लगे सवाल
जानकारों का मानना है कि लिस्टिंग के बाद ग्रो की तेज ग्रोथ के चलते इसकी वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आईपीओ में ग्रो का अनुमानित पी/ई मल्टीपल लगभग 33-37 गुना अनुमानित था, जो मोतीलाल ओसवाल और एंजेल वन जैसी कंपनियों की तुलना में ज्यादा है।
फिलहाल ग्रो 61 गुना के पी/ई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसके प्रतिस्पर्धी मोतीलाल ओसवाल (29 गुना), एंजेल वन (33 गुना), नुवामा वेल्थ (26 गुना), और आईआईएफएल वेल्थ (20 गुना) ग्रो के मौजूदा वैल्यूएशन से काफी नीचे हैं।
1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के स्टॉक की वैल्यूएशन कई पुरानी कैपिटल मार्केट कंपनियों से आगे निकल गई है।
