    खुलने से पहले ही दहाड़ रहा एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज IPO का GMP, इतनी कमाई की उम्मीद; सब्सक्राइब करें या नहीं?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:46 AM (IST)

    एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज अपना आईपीओ (Excelsoft Technologies IPO) 19 नवंबर को लॉन्च कर रही है। प्राइस बैंड 114-120 रुपये प्रति शेयर है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी यह अच्छे लिस्टिंग लाभ का संकेत दे रहा है। रिलायंस सिक्योरिटीज ने आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है, क्योंकि कंपनी फंड का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और एआई में निवेश के लिए करेगी।

    आज से खुल रहा एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज IPO

    नई दिल्ली। फिजिक्सवाला के बाद, एक और एडटेक कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। ये है एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, जो अपने आईपीओ (Excelsoft Technologies IPO) के जरिए 500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए आज बुधवार 19 नवंबर से अपना पब्लिक ऑफर लॉन्च करने जा रही है।
    ये कंपनी SaaS और एडटेक के क्षेत्र में एक्टिव है और इसका आईपीओ 21 नवंबर को बंद होगा। आइए जानते हैं इसका जीएमपी कितना है और ब्रोकरेज फर्म की इस आईपीओ पर क्या राय है।

    कितना है प्राइस बैंड

    कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 114-120 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। इस इश्यू में 1.50 करोड़ नए शेयर (कुल 180 करोड़ रुपये) और 2.67 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल है, जिसकी वैल्यू 320 करोड़ रुपये है।

    कितना है GMP

    एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पिछले चार दिनों से गिरावट पर है। इंवेस्टरगेन के अनुसार आज इस शेयर का GMP 15 रुपये या 12.5% है, जबकि चार दिन पहले यह 25% GMP पर था। फिर भी मौजूदा जीएमपी के आधार पर ये अच्छे प्रीमियम पर लिस्टिंग का संकेत दे रहा है। पर ध्यान रहे कि लिस्टिंग तक किसी भी कंपनी का जीएमपी घट या बढ़ सकता है।


    आईपीओ की लॉट साइज

    एक रिटेल एप्लिकेशन के लिए कम से कम एक लॉट के लिए बोली लगानी होगी जिसमें 125 शेयर होंगे, जिससे कुल निवेश राशि 15,000 रुपये होगी। छोटे एनआईआई के लिए लॉट साइज निवेश 1,750 शेयरों के 14 लॉट का है, जिनकी कुल राशि 2 लाख रुपये होगी, और बड़े एनआईआई के लिए 8,375 शेयरों के 67 लॉट का है, जिनकी कुल राशि 10 लाख रुपये होगी।

    कब होगा अलॉटमेंट

    आईपीओ के लिए अलॉटमेंट 24 नवंबर को फाइनल किए जाने की उम्मीद है। टेंटेटिव शेड्यूल के अनुसार बीएसई और एनएसई पर आईपीओ की लिस्टिंग 26 नवंबर को होने की संभावना है।

    सब्सक्राइब करें या नहीं

    ब्रोकरेज फर्म रिलायंस सिक्योरिटीज के अनुसार कंपनी आईपीओ से मिले फंड का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए करेगी और साथ ही एआई और एलएलएम में निवेश इसे भविष्य में महत्वपूर्ण विकल्पों के लिए तैयार करेगा।
    हालांकि वैल्यू क्रिएशन इन प्लान्स के एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगी। फिर भी मजबूत डेवलपमेंट को देखते हुए इसने आईपीओ को 'सब्सक्राइब' करने की सलाह दी है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

