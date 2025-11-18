शेयर बाजार में उछाल की उम्मीद, दिसंबर 2026 तक 1,07,000 पर पहुंच सकता है Sensex; ये होंगे तेजी के 5 बड़े कारण

आईएएनएस, नई दिल्ली। भारतीय इक्विटी बाजार (Stock Market Outlook) में अगले एक साल में मजबूत रिकवरी देखने को मिल सकती है और सेंसेक्स दिसंबर 2026 तक 1,07,000 के स्तर तक पहुंच सकता है, जो कि मौजूदा स्तर से 26 प्रतिशत अधिक है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में बताया गया कि इस तेजी को समर्थन भारत सरकार की ओर से किए जा रहे नीतिगत सुधारों और आर्थिक गतिविधियों में तेजी से मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि धीमेपन का दौर समाप्त हो चुका है और आने वाले महीनों में आय में मजबूती देखने को मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत की लंबी अवधि की विकास दर मजबूत ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक, सरकार के नीतिगत फैसलों के कारण भारत की लंबी अवधि की विकास दर मजबूत बनी हुई है, जिससे घरेलू कारकों में सुधार हो रहा है। हालांकि, बाहरी कारकों से अर्थव्यवस्था को जोखिम बना हुआ है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत के वैल्यूएशन भी आने वाले महीनों में मजबूत विकास को सपोर्ट कर रहे हैं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पास भारतीय बाजार में अब तक की सबसे कम हिस्सेदारी है।