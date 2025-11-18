Language
    चीन-जापान के 'मुकेश अंबानी' कौन? किसके पास ज्यादा दौलत? एक कपड़े तो दूसरा पानी बेचकर बना अरबपति

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:41 PM (IST)

    जापान और चीन के बीच तनाव (Japan China Tension) के बीच, दोनों देशों के सबसे अमीर व्यक्तियों की तुलना हो रही है। झोंग शानशान, 6.73 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ चीन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि तदाशी यानाई, 4.35 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ जापान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। शानशान नोंगफू स्प्रिंग के मालिक हैं, और यानाई फास्ट रिटेलिंग के मालिक हैं।

    कौन हैं जापान और चीन के सबसे अमीर लोग?

    नई दिल्ली। जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के ताइवान पर बयान के बाद जापान और चीन (Japan China News) के बीच तनाव बढ़ गया है। दोनों देश एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच दोनों को लेकर तरह-तरह तुलना भी शुरू हो गयी है। यहां हम भी दोनों देशों के सबसे अमीर व्यक्तियों की तुलना करेंगे।

    Zhong Shanshan

    झोंग शानशान चीन के सबसे अमीर शख्स हैं। दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में वे 23वें नंबर पर हैं। फोर्ब्स के अनुसार शानशान की नेटवर्थ 6.73 लाख करोड़ रुपये है। झोंग शानशान नोंगफू स्प्रिंग के फाउंडर और चेयरमैन हैं, जो एक बोतलबंद पानी की कंपनी है।
    इस कंपनी ने साल 2020 में हांगकांग में अपने शेयर लिस्ट किए थे। हांग्जो में जन्मे झोंग ने चीन की अराजक सांस्कृतिक क्रांति के दौरान प्राथमिक विद्यालय छोड़ दिया था। बाद में, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले, एक कंस्ट्रक्शन मजदूर, एक अखबार के रिपोर्टर और एक बेवरेज सेल्स एजेंट के रूप में काम किया।

    रहे हैं एशिया के सबसे अमीर शख्स

    झोंग, वांताई बायोलॉजिकल कंपनी के भी मालिक हैं। वहीं उनके बेटे झोंग शू जी, नोंगफू में एक नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। चीन का सबसे अमीर शख्स होने के नाते शानशान को चीन का मुकेश अंबानी भी कहा जा सकता है, जो कि भारत के सबसे अमीर शख्स हैं।
    बता दें कि शानशान मार्च 2021 में एशिया के सबसे अमीर शख्स भी बने थे।

    जापान का सबसे अमीर शख्स कौन

    तदाशी यानाई (Richest Person in Japan) जापान के सबसे अमीर शख्स हैं। उनकी नेटवर्थ 4.35 लाख करोड़ रुपये है। वे 33वें सबसे अमीर शख्स हैं। तदाशी यानाई ने टोक्यो में लिस्ट रिटेल क्लोथिंग साम्राज्य फास्ट रिटेलिंग के ओनर हैं, जो यूनिक्लो चेन की पेरेंट कंपनी है।
    फास्ट रिटेलिंग के अन्य ब्रांड्स में थ्योरी, हेल्मुट लैंग, जे ब्रांड और जीयू शामिल हैं। कंपनी ने अगस्त 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 21 अरब डॉलर के रेवेन्यू पर 2.5 अरब डॉलर का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। फोर्ब्स के अनुसार प्रमुख ब्रांड यूनिक्लो के 25 देशों में लगभग 2,500 स्टोर हैं।
    यानाई का टार्गेट है कि उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर बने, जिसका मतलब है कि उनकी कंपनी को एचएंडएम और इंडिटेक्स (जारा की पेरेंट कंपनी) से आगे निकलना होगा।

