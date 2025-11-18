महंगे Gold और ट्रंप टैरिफ ने बढ़ाया भारत का व्यापार घाटा, अक्टूबर में बना नया रिकॉर्ड; निर्यात में आई कमी

आईएएनएस, नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में भारत का वस्तु व्यापार घाटा (Goods Trade Deficit) 41.68 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

ऐसा अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के चलते निर्यात में आई 12 फीसदी की गिरावट और सोने के आयात बिल में बढ़ोतरी के कारण हुआ।

दरअसल कीमतों में तेजी के चलते सोने का आयात 14.72 अरब डॉलर के पर पहुंच गया, जो कि पिछले साल समान महीने में 4.92 अरब डॉलर था। बता दें कि सितंबर में भारत का व्यापार घाटा 32.15 अरब डॉलर और अक्टूबर 2024 में 26.2 अरब डॉलर रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अप्रैल से अक्टूबर तक का निर्यात आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में भारत का वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 4.84 प्रतिशत बढ़कर 491.80 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो कि एक वर्ष पहले की इसी अवधि में 469.11 अरब डॉलर दर्ज किया गया था।

वहीं अप्रैल से अक्टूबर तक वस्तुओं का कुल निर्यात बढ़कर 254.25 अरब डॉलर हो गया, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 252.66 अरब डॉलर से 0.63 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है।

नॉन-पेट्रोलियम निर्यात कितना रहा इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में नॉन-पेट्रोलियम निर्यात 219.90 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि के 211.60 अरब डॉलर की तुलना में 3.92 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसी तरह, अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में नॉन-पेट्रोलियम और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात भी 203.40 अरब डॉलर दर्ज किया गया है, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि में 194.41 अरब डॉलर दर्ज किया गया था।