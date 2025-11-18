अब पशुओं का पेट भरकर कमाएंगे मुकेश अंबानी! नेस्ले-गोदरेज और इमामी की बढ़ेगी टेंशन; शुरू होगा प्राइस वॉर?

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani News) की रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) अब एक और नए सेक्टर में एंट्री की तैयारी कर रही है। इसकी सब्सिडियरी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (RCPL) भारत के तेजी से बढ़ते पालतू पशु आहार बाजार में एंट्री करने के लिए तैयार है। ये अपने प्रोडक्ट्स को नेस्ले, मार्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इमामी जैसी प्रमुख कंपनियों की तुलना में आधी कीमतों पर पेश कर सकती है।

रिलायंस ने डिस्ट्रिब्यूटर्स और ट्रेडर चैनलों से कहा है कि वह अपने ब्रांड वैगीज की कीमत मौजूदा कंपनियों की तुलना में 20-50% कम रख रही है, जो कैम्पा (कोल्ड ड्रिंक ब्रांड) में उसकी रणनीति के जैसा कदम है। कीमतें कम रखने से मार्केट में पकड़ बनाने में मदद मिलती है। ऐसा ही रिलायंस अपनी टेलीकॉम सर्विस जियो के मामले में भी कर चुकी है।

मौजूदा कंपनियों को चुनौती रिलायंस रिटेल की कंज्यूमर प्रोडक्ट यूनिट, अपनी कैंपा कोला वाली स्ट्रैटेजी का उपयोग पेट केयर सेक्टर में मौजूदा कंपनियों को चुनौती देने के लिए कर रही है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार पालतू पशु आहार जनरल ट्रेड और टियर-2 केंद्रों में अर्ध-शहरी दुकानों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का पेटकेयर मार्केट 2028 तक दोगुना होकर 7 अरब डॉलर का हो जाएगा, जो वर्तमान में 3.5 अरब डॉलर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय घरों में पालतू जानवरों की संख्या 2019 में 2.6 करोड़ से बढ़कर 2024 में 3.2 करोड़ हो गई है।

20-40% कम दाम पर बेचती है प्रोडक्ट्स रिलायंस कंज्यूमर सभी कैटेगरियों, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस, एनर्जी ड्रिंक, पानी और स्टेपल, में अपने ब्रांड मौजूदा कॉम्पिटिटर की तुलना में 20-40% कम दाम पर बेचती है, जिसके कारण कई प्रतिस्पर्धी या तो कंज्यूमर प्रमोशन में तेजी लाते हैं, ट्रेड मार्जिन की पेशकश करते हैं या अधिक छोटे, कम कीमत वाले पैक पेश करते हैं। हालाँकि, रिलायंस रिटेल का कोई भी ब्रांड अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाया है।