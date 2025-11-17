₹1.28 लाख या ₹1.78 लाख? किस तरफ जाएगा भारत का सबसे महंगा शेयर; एक ही कराएगा ₹20 हजार का फायदा

नई दिल्ली। भारत में सबसे महंगा शेयर एमआरएफ (MRF Share Price) का है। इस समय एमआरएफ का शेयर 1,57,050.05 रुपये का है। अब इस शेयर को लेकर दो ब्रोकरेज फर्म ने अलग-अलग राय पेश की है। एक का मानना है कि ये शेयर ऊपर जाएगा और दूसरी का मानना है कि ये शेयर गिरेगा।

सीएलएसए की राय एमआरएफ पर ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने अपनी राय पेश की है। इसने कहा है कि ये शेयर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखे हुए है। इसने शेयर के लिए टार्गेट 163431 रुपये से बढ़ाकर 178536 रुपये कर दिया है। अगर ये शेयर इस टार्गेट तक जाता है तो आपको इसके एक ही शेयर से 20000 रुपये से अधिक का प्रॉफिट मिल सकता है।

ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ग्रॉस मार्जिन में वृद्धि की संभावना है।

इसने कहा है कि आरएम बास्केट की गिरती कीमतें आगे मार्जिन को और बढ़ाएंगी। साथ ही इंडस्ट्री लीडरशिप और बेहतर कैपिटल एफिशिएंसी स्थिर कैश फ्लो को बढ़ावा देगी।