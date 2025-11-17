Language
    ₹1.28 लाख या ₹1.78 लाख? किस तरफ जाएगा भारत का सबसे महंगा शेयर; एक ही कराएगा ₹20 हजार का फायदा

    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:27 PM (IST)
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:27 PM (IST)

    एमआरएफ शेयर (MRF Share Price) को लेकर ब्रोकरेज फर्मों की राय अलग-अलग है। सीएलएसए ने शेयर का टार्गेट मूल्य बढ़ाया है, क्योंकि उन्हें ग्रॉस मार्जिन में वृद्धि की संभावना दिखती है। वहीं, कोटक सिक्योरिटीज ने 'सेल' रणनीति बनाए रखने की सलाह दी है, क्योंकि उन्हें शेयर का वैल्यूएशन महंगा लग रहा है। कच्चे तेल की कीमतों से मार्जिन को मदद मिलने का अनुमान है।

    एमआरएफ के शेयर को लेकर बंटी ब्रोकरेज फर्मों की राय

    नई दिल्ली। भारत में सबसे महंगा शेयर एमआरएफ (MRF Share Price) का है। इस समय एमआरएफ का शेयर 1,57,050.05 रुपये का है। अब इस शेयर को लेकर दो ब्रोकरेज फर्म ने अलग-अलग राय पेश की है। एक का मानना है कि ये शेयर ऊपर जाएगा और दूसरी का मानना है कि ये शेयर गिरेगा।

    सीएलएसए की राय

    एमआरएफ पर ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने अपनी राय पेश की है। इसने कहा है कि ये शेयर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखे हुए है। इसने शेयर के लिए टार्गेट 163431 रुपये से बढ़ाकर 178536 रुपये कर दिया है। अगर ये शेयर इस टार्गेट तक जाता है तो आपको इसके एक ही शेयर से 20000 रुपये से अधिक का प्रॉफिट मिल सकता है।
    ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ग्रॉस मार्जिन में वृद्धि की संभावना है।
    इसने कहा है कि आरएम बास्केट की गिरती कीमतें आगे मार्जिन को और बढ़ाएंगी। साथ ही इंडस्ट्री लीडरशिप और बेहतर कैपिटल एफिशिएंसी स्थिर कैश फ्लो को बढ़ावा देगी।


    कोटक सिक्योरिटीज का अनुमान

    कोटक सिक्योरिटीज ने एमआरएफ पर Sell रणनीति बनाए रखने को कहा है। यानी इसके शेयर के लिए बेचने की सलाह है। हालांकि इसने टार्गेट लाभ ₹1.22 लाख से बढ़ा कर ₹1.28 लाख कर दिया है। इस ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि दूसरी तिमाही अपेक्षाकृत कमजोर रही और इस शेयर का वैल्यूएशन महंगा हो गया है।
    वहीं रेवेन्यू ग्रोथ भी धीमी है, जबकि आरएम की नरमी से मार्जिन को सहारा मिला है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि एमआरएफ प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन धीमी गति से। वहीं कच्चे तेल और प्राकृतिक रबर की कम कीमतों से मार्जिन को मदद मिलने का अनुमान है।

    ये भी पढ़ें - विदेश में इस भारतीय के पास है सबसे महंगा घर, कीमत मुकेश अंबानी के एंटीलिया से कम या ज्यादा?


    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर पर दी गयी राय ब्रोकरेज फर्मों द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

