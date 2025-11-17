विदेश में इस भारतीय के पास है सबसे महंगा घर, कीमत मुकेश अंबानी के एंटीलिया से कम या ज्यादा?

नई दिल्ली। भारत में अरबपतियों के पास एक से एक महंगे घर हैं। इनमें एंटीलिया सबसे महंगा (Most Expensive House) है, जिसकी वैल्यू 15000 करोड़ रुपये (Antilia Cost) आंकी जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि विदेश में किस भारतीय के पास सबसे महंगा घर है? आइए बताते हैं।

पंकज और राधिका ओसवाल किसी भारतीय के पास विदेश में सबसे महंगा घर पंकज और राधिका ओसवाल के पास है। इस दंपति के पास स्विट्जरलैंड में जो घर है, उसका नाम विला वारी है। ये एक विला है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 200 मिलियन डॉलर (लगभग 1,650 करोड़ रुपये) है।

बेहद शानदार है घर यह आलीशान घर स्विट्जरलैंड के गिंगिंस गाँव में है और 40,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। पहले इस घर की ओनर क्रिस्टीना ओनासिस थीं। ओनासिस ग्रीक शिपिंग दिग्गज अरस्तू ओनासिस की बेटी हैं। ओसवाल के घर से आल्प्स की बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा दिखता है।