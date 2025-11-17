विदेश में इस भारतीय के पास है सबसे महंगा घर, कीमत मुकेश अंबानी के एंटीलिया से कम या ज्यादा?
भारत में अरबपतियों के पास कई महंगे घर (Most Expensive House) हैं, जिनमें एंटीलिया सबसे महंगा है। विदेश में सबसे महंगा घर पंकज और राधिका ओसवाल के पास स्विट्जरलैंड में है, जिसका नाम विला वारी है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,650 करोड़ रुपये है। यह आलीशान घर 40,000 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें कई आधुनिक सुविधाएं हैं।
नई दिल्ली। भारत में अरबपतियों के पास एक से एक महंगे घर हैं। इनमें एंटीलिया सबसे महंगा (Most Expensive House) है, जिसकी वैल्यू 15000 करोड़ रुपये (Antilia Cost) आंकी जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि विदेश में किस भारतीय के पास सबसे महंगा घर है? आइए बताते हैं।
पंकज और राधिका ओसवाल
किसी भारतीय के पास विदेश में सबसे महंगा घर पंकज और राधिका ओसवाल के पास है। इस दंपति के पास स्विट्जरलैंड में जो घर है, उसका नाम विला वारी है। ये एक विला है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 200 मिलियन डॉलर (लगभग 1,650 करोड़ रुपये) है।
बेहद शानदार है घर
यह आलीशान घर स्विट्जरलैंड के गिंगिंस गाँव में है और 40,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। पहले इस घर की ओनर क्रिस्टीना ओनासिस थीं। ओनासिस ग्रीक शिपिंग दिग्गज अरस्तू ओनासिस की बेटी हैं। ओसवाल के घर से आल्प्स की बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा दिखता है।
क्या करते हैं ओसवाल
पंकज ओसवाल ऑस्ट्रेलिया की Burrup Holdings के फाउंडर हैं। स्विट्जरलैंड में ओसवाल के घर को जेफरी विल्क्स ने डिजाइन किया था। वे लीला होटल्स और ओबेरॉय उदयविलास के डिजाइन पर भी काम कर चुके हैं।
क्या हैं घर के फीचर्स
इस विला में एक प्राइवेट जिम, सोने से जड़ा स्पा और वेलनेस विंग और बड़ी फ्रांसीसी खिड़कियां भी हैं, जिनसे बगीचों और बर्फ से ढके पहाड़ों का सुंदर नजारा दिखाई देता है।
ओसवाल एग्रो मिल्स और ओसवाल ग्रीनटेक के फाउंडर के बेटे
पंकज, ओसवाल एग्रो मिल्स और ओसवाल ग्रीनटेक के फाउंडर अभय कुमार ओसवाल के बेटे हैं, जिनको इस समय उनके भाई शैल ओसवाल संभालते हैं। पंकज भारत में पले-बढ़े और उन्होंने मेयो कॉलेज, अजमेर और मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एजुकेशन ली है।
ग्रेजुएट होने के बाद, उन्होंने अपने पिता के कई वेंचर्स में काम किया। उनकी शादी राधिका ओसवाल से हुई है। इस दंपति की दो बेटियाँ हैं, वसुंधरा और रिधि।
