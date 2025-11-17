Language
    ₹76170 Cr के प्रॉफिट के बावजूद टाटा मोटर्स PV के शेयर ने लगाई डुबकी, 6% तक टूटा भाव; क्यों हुआ ऐसा?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:53 AM (IST)

    टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (Tata Motors PV Share Price) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें मुनाफा 2110% बढ़कर 76,170 करोड़ रुपये हो गया। फिर भी, कंपनी के शेयर 6% तक गिर गए, क्योंकि मुनाफे में 82,616 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ शामिल था। इस लाभ को हटाने पर कंपनी को घाटा हुआ। राजस्व में भी गिरावट आई।

    टाटा मोटर्स PV के शेयर ने लगाई डुबकी

    नई दिल्ली। बीते शुक्रवार को टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (TMPVL) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) की दूसरी तिमाही के लिए अपने तिमाही नतीजे पेश कर दिए थे। टाटा मोटर्स के स्प्लिट होने के बाद, एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में TMPV के पहले नतीजे रहे।
    तिमाही के दौरान टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (Tata Motors PV Share Price) के प्रॉफिट में 2110% की भारी वृद्धि दर्ज की गयी, जो वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर 76,170 करोड़ रुपये हो गया। बावजूद इसके आज कंपनी के शेयर में गिरावट आई है।

    6 फीसदी तक गिरा शेयर

    आज टाटा मोटर्स पीवी का शेयर 6 फीसदी तक गिरा है। करीब पौने 11 बजे ये शेयर 16.50 रुपये या 4.22 फीसदी गिरकर 374.75 रुपये पर है, जबकि आज ये शेयर 363 रुपये तक फिसला है।

    क्यों आई गिरावट

    दरअसल टाटा मोटर्स पीवी के प्रॉफिट 82,616 करोड़ रुपये का एकमुश्त प्रॉफिट भी शामिल है। अगर इस लाभ को छोड़ दें, टाटा मोटर्स ने 6368 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 3056 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था और वित्त वर्ष 26 की जून तिमाही में 2597 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।
    हो सकता है कि इसके शेयर में गिरावट की यही वजह है।

    रेवेन्यू में भी आई गिरावट

    कुल मिलाकर, पिछले साल इसी अवधि में टाटा मोटर्स पीवी का रेवेन्यू साल-दर-साल 13.5% घटकर ₹72,349 करोड़ रह गया। कंपनी ने कहा है कि जेएलआर में हुई साइबर घटना से कंपनी का प्रदर्शन काफी प्रभावित हुआ। तिमाही के दौरान घरेलू प्रदर्शन स्थिर रहा, लेकिन जीएसटी में कटौती के बाद इसमें सुधार हुआ।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर पर दी जानकारी, निवेश की राय नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

