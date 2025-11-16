पीएम किसान में सालाना ₹6000, तो इस योजना में मिलते हैं ₹36000; कौन कर सकता है अप्लाई?

नई दिल्ली। पीएम किसान योजना की ही तरह प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana) भारत सरकार की छोटे और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाने वाली योजना है। इस योजना के तहत वृद्धावस्था में वित्तीय मदद मिलती है।

इस योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले किसानों के पास रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम का जरिया बना रहे। इससे वे मासिक आय की तरफ से टेंशन फ्री हो जाते हैं। यह योजना उन कई किसानों के लिए ज्यादा बेहतर है, जिनके पास बुढ़ापे के लिए बहुत कम या कोई बचत नहीं है।

हर महीने मिलती है पेंशन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत, पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन मिलती है। यह एक स्वैच्छिक योजना है। इसमें किसानों को हर महीने एक छोटी राशि जमा करनी होती है, जो 60 साल की आयु तक जमा करनी होती है।

एक बार नॉमिनेशन हो जाने पर, किसानों को अधिकतम ₹3,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित हो जाती है।

ये हैं जरूरी नियम पीएम किसान मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए

किसान के पास राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार अधिकतम दो हेक्टेयर तक की खेती भूमि होनी चाहिए

इसमें किसानों को मासिक आधार पर पैसा भी जमा करना होता है

किसान जिस आयु में इस पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी आधार पर उनके लिए प्रीमियम तय होगा। ये प्रीमियम 55 रुपये से 200 रुपये तक हो सकता है

आप करीबी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं