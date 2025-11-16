Language
    इन 8 कंपनियों ने निवेशकों पर बरसाया पैसा, 5 दिन ₹2 लाख करोड़ बढ़ गई दौलत; चेक करें शेयरों की लिस्ट

    By Agency News Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:39 PM (IST)

    भारतीय इक्विटी बाजारों में पिछले हफ्ते तेजी रही, जिससे टॉप 10 में से आठ कंपनियों के मार्केट कैप (Top 10 Market Cap Companies) में 2,05,185.08 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। वहीं, बजाज फाइनेंस और एलआईसी के मार्केट कैप में गिरावट आई। अगली तिमाही के नतीजे बाजार की दिशा तय करेंगे।

    टॉप 10 में से आठ कंपनियों की मार्केट कैपिटल बढ़ी

    आईएएनएस, नई दिल्ली। भारतीय इक्विटी बाजारों के लिए बीता हफ्ता काफी अच्छा रहा है और मजबूत प्रदर्शन के कारण बाजार की टॉप 10 में से आठ कंपनियों (Top 10 Market Cap Stocks) की मार्केट कैपिटल में 2,05,185.08 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।
    भारतीय शेयर बाजार में तेजी की वजह वैश्विक और घरेलू स्तर पर मजबूत संकेत होना था। इसमें अमेरिकी शटडाउन का समाप्त होना और भारत में थोक एवं घरेलू महंगाई का घटना शामिल है।

    इन कंपनियों की मार्केट कैप बढ़ी

    निफ्टी 1.64 प्रतिशत या 417.75 अंक बढ़कर 25,910.05 और सेंसेक्स 1.62 प्रतिशत या 1,346.50 अंक बढ़कर 84,562.78 पर बंद हुआ। जिन कंपनियों की मार्केट कैप में इजाफा दर्ज किया गया है, उनमें भारती एयरटेल, एसबीआई, टीसीएस, एचयूएल और एचडीएफसी बैंक जैसी संस्थाओं का नाम शामिल है।
    दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस और एलआईसी के मार्केटकैप में गिरावट दर्ज की गई है।

    कितना हुआ इजाफा

    • भारती एयरटेल की मार्केट कैपिटल 55,652.54 करोड़ रुपए बढ़कर 11,96,700.84 करोड़ रुपए हो गई
    • रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैपिटल 54,941.84 करोड़ रुपए बढ़कर 20,55,379.61 करोड़ रुपए हो गई
    • इन्फोसिस की मार्केट कैपिटल 10,448.32 करोड़ रुपए बढ़कर 6,24,198.80 करोड़ रुपए हो गई
    • टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की मार्केट कैपिटल 40,757.75 करोड़ रुपए बढ़कर 11,23,416.17 करोड़ रुपए हो गई
    • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की मार्केट कैपिटल 10,522.9 करोड़ रुपए बढ़कर 8,92,923.79 करोड़ रुपए हो गई
    • एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैपिटल 9,149.13 करोड़ रुपए बढ़कर 15,20,524.34 करोड़ रुपए हो गई
    • इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक की मार्केट कैपिटल 20,834.35 करोड़ रुपए बढ़कर 9,80,374.43 करोड़ रुपए हो गई
    • हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) की मार्केट कैपिटल 2,878.25 करोड़ रुपए बढ़कर 5,70,187.06 करोड़ रुपए हो गई

    इनकी घटी मार्केट कैपिटल

    • बजाज फाइनेंस की मार्केट कैपिटल 30,147.94 करोड़ रुपए घटकर 6,33,573.38 करोड़ रुपए रह गई
    • भारतीय जीवन बीमा निगम की मार्केट कैपिटल 9,266.12 करोड़ रुपए घटकर 5,75,100.42 करोड़ रुपए रह गई

    कैसा रहेगा अगला हफ्ता

    भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरी तिमाही के नतीजे, सर्विसेज पीएमआई, इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा और बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की बंपर जीत बाजार की चाल निर्धारित करेगी।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी जानकारी निवेश की राय नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

