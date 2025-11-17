टीवीएस मोटर, टाटा स्टील समेत ये 5 शेयर दे सकते हैं अच्छा रिटर्न, एक साल में कराएंगे कमाई; टार्गेट देख ललचा जाएगा मन

नई दिल्ली। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक नई रिपोर्ट में 5 शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इन शेयरों में टीवीएस मोटर (TVS Motor), टाटा स्टील (TATA Steel), आदित्य बिड़ला कैपिटल (Aditya Birla Capital), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronics) और रेडिको खेतान (Radico Khaitan) शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

TVS Motors Share Target टीवीएस मोटर का शेयर इस समय 3400 रुपये के आसपास है, जबकि इसके लिए ब्रोकरेज फर्म ने 4159 रुपये का टार्गेट दिया है। यानी इस शेयर से 22-23 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है। TATA Steel Share Target टाटा स्टील का शेयर आज 174 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं इसका टार्गेट 210 रुपये का है। इस शेयर से निवेशकों को 21 फीसदी तक का रिटर्न मिल सकता है। Aditya Birla Capital Share Target लिस्ट में अगला नाम है आदित्य बिड़ला कैपिटल का, जिसके शेयर का टार्गेट 380 रुपये का है। वहीं इस शेयर का रेट आज 333 रुपये के करीब है। टार्गेट के आधार पर ये शेयर 15 फीसदी तक कमाई कर सकता है।