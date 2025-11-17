टीवीएस मोटर, टाटा स्टील समेत ये 5 शेयर दे सकते हैं अच्छा रिटर्न, एक साल में कराएंगे कमाई; टार्गेट देख ललचा जाएगा मन
मोतीलाल ओसवाल ने हाल ही में 5 शेयरों में निवेश करने की सलाह (Stocks To Buy) दी है, जिनमें टीवीएस मोटर, टाटा स्टील, आदित्य बिड़ला कैपिटल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडिको खेतान शामिल हैं। इन शेयरों के लक्ष्य मूल्य वर्तमान मूल्यों से अधिक हैं, जिससे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने इन शेयरों पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है।
नई दिल्ली। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक नई रिपोर्ट में 5 शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इन शेयरों में टीवीएस मोटर (TVS Motor), टाटा स्टील (TATA Steel), आदित्य बिड़ला कैपिटल (Aditya Birla Capital), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronics) और रेडिको खेतान (Radico Khaitan) शामिल हैं।
TVS Motors Share Target
टीवीएस मोटर का शेयर इस समय 3400 रुपये के आसपास है, जबकि इसके लिए ब्रोकरेज फर्म ने 4159 रुपये का टार्गेट दिया है। यानी इस शेयर से 22-23 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है।
TATA Steel Share Target
टाटा स्टील का शेयर आज 174 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं इसका टार्गेट 210 रुपये का है। इस शेयर से निवेशकों को 21 फीसदी तक का रिटर्न मिल सकता है।
Aditya Birla Capital Share Target
लिस्ट में अगला नाम है आदित्य बिड़ला कैपिटल का, जिसके शेयर का टार्गेट 380 रुपये का है। वहीं इस शेयर का रेट आज 333 रुपये के करीब है। टार्गेट के आधार पर ये शेयर 15 फीसदी तक कमाई कर सकता है।
Bharat Electronics Share Target
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर, जो आज 428 रुपये के आसपास है, का टार्गेट 490 रुपये तय किया गया है। यानी इस शेयर से 15 फीसदी तक कमाई हो सकती है।
Radico Khaitan Share Target
लिस्ट में आखिरी नाम है रेडिको खेतान का। रेडिको खेतान का शेयर आज 3292 रुपये के करीब है। वहीं इसका टार्गेट प्राइस 3600 रुपये का है। इस शेयर से आपको 9 फीसदी के करीब का रिटर्न मिल सकता है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
