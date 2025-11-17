आज का शेयर बाजार: बिहार में NDA की जीत और गिफ्ट निफ्टी में बढ़ोतरी से तेज शुरुआत की उम्मीद, किन शेयरों पर रखें नजर?

नई दिल्ली। आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 45 अंक या 0.17 फीसदी की मजबूती के साथ 26,007 पर है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की व्यापक जीत के बाद राजनीतिक स्थिरता, खुदरा मुद्रास्फीति में कमी और मोटे तौर पर बेहतर घरेलू संकेतों से शेयर बाजार को सहारा मिलेगा।

हालाँकि, माना जा रहा है कि वैश्विक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। खासकर अमेरिकी तकनीकी शेयरों में बिकवाली और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की आक्रामक टिप्पणियों के बीच, शुरुआती कारोबार में अस्थिरता रह सकती हैं। आगे देखें किन शेयरों में एक्शन दिख सकता है।

Max Healthcare - मैक्स हेल्थकेयर का तिमाही प्रॉफिट 74.3% बढ़कर 491.3 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 281.8 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू 25% बढ़कर 2,135.5 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 1,707.5 करोड़ रुपये था। V2 Retail - वी2 रिटेल का प्रॉफिट 17.23 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले 1.93 करोड़ रुपये का घाटा रहा था। वहीं रेवेन्यू 86.5% बढ़कर 708.6 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले घाटा 380 करोड़ रुपये रहा था। Narayana Hrudayala - प्रॉफिट 29.6% बढ़कर 258.3 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 199.3 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 20.3% बढ़कर 1,643.8 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 1,366.7 करोड़ रुपये था। GMR Power and Urban Infra - इनका प्रॉफिट 248.2% बढ़कर 888.4 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 255.1 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू 30.8% बढ़कर 1,810.4 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 1,383.8 करोड़ रुपये था। Ashoka Buildcon - प्रॉफिट 82.9% घटकर 78 करोड़ रुपये रह गया, जो पहले 457 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू 25.6% घटकर 1,851.2 करोड़ रुपये रह गया, जो पहले 2,488.9 करोड़ रुपये था। Websol Energy System - सौर सेल और मॉड्यूल निर्माता कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी वेबसोल रिन्यूएबल्स के जरिए आंध्र प्रदेश में 4 गीगावाट इंटीग्रेटेड सौर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के डेवलपमेंट के लिए आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड (एपीईडीबी) के साथ एक समझौता किया है।

IRB Infrastructure Developers - आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के प्राइवेट इनविट, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से टीओटी-17 बंडल के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) मिला है, जो एनएच-27 पर लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर कॉरिडोर के 366 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में एनएच-731 पर लखनऊ-वाराणसी कॉरिडोर के हिस्से को 20 वर्षों की रेवेन्यू-लिंक्ड कंसेशन पीरियड को कवर करता है।