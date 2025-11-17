Language
    IPO GMP: टेनेको क्लीन का जीएमपी ₹120 के पार, आज पता चलेगा शेयर मिलेंगे या नहीं? ऐसे चेक करें स्टेटस

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:10 AM (IST)

    टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ के शेयरों का आवंटन (Tenneco Clean Air India IPO Allotment) आज होने की संभावना है। इस आईपीओ को निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, और यह लगभग 61.79 गुना सब्सक्राइब हुआ है। खुदरा निवेशकों के लिए कोटा 5.37 गुना बुक हुआ। जीएमपी के अनुसार, लिस्टिंग 30.73% प्रीमियम पर होने की उम्मीद है। निवेशक आवंटन की स्थिति को ऑनलाइन देख सकते हैं।

    टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ के लिए शेयर अलॉटमेंट आज

    नई दिल्ली। टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ के लिए शेयर अलॉटमेंट (Tenneco Clean Air India IPO Allotment) सोमवार, 17 नवंबर को फाइनल हो सकता है। शुक्रवार को सब्सक्रिप्शन के तीसरे और आखिरी दिन तक इस आईपीओ को कुल मिलाकर लगभग 61.79 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।
    3,600 करोड़ रुपये का ये मेनबोर्ड आईपीओ इश्यू 12 नवंबर से 14 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। तगड़े सब्सक्रिप्शन के चलते इसका GMP (ग्रे-मार्केट प्रीमियम) काफी अधिक पहुंच चुका है।

    Tenneco Clean Air India IPO GMP

    टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 378 - 397 रुपये तय किया गया था, जिसमें फाइनल प्राइस 397 रुपये फिक्स किया गया। वहीं इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका जीएमपी इस समय 122 रुपये प्रति शेयर चल रहा है।
    यानी इसकी लिस्टिंग मौजूदा जीएमपी के आधार पर 30.73 फीसदी प्रीमियम पर हो सकती है। मगर ध्यान रहे कि लिस्टिंग तक इसका आईपीओ घट या बढ़ भी सकता है।

    किस कैटेगरी को कितना सब्सक्रिप्शन मिला

    आईपीओ का रिटेल कोटा 5.37 गुना बुक हुआ, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) की कैटेगरी को 42.79 गुना अभिदान मिला। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) ने अपना आरक्षित हिस्सा 174.78 गुना बुक किया।

    आईपीओ की डिटेल

    ये बुक-बिल्डिंग इश्यू पूरी तरह से 9.07 करोड़ शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) रहा, जिसका साइज ₹3,600 करोड़ था। आईपीओ के लिए लॉट साइज 37 इक्विटी शेयरों की थी। रिटेल निवेशकों को कम से कम 37 शेयरों की एक लॉट साइज के लिए आवेदन करना था, जिसकी न्यूनतम निवेश राशि ₹14,689 थी।

    कैसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

    बीएसई और एनएसई पोर्टल के अलावा आप सीधे इस लिंक (https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html) पर जाकर भी अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं और सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन में से कंपनी का नाम चुनें।
    फिर पैन या एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करके आपका अलॉटमेंट स्टेटस सामने आ जाएगा।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

