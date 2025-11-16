Language
    ये हैं पिछले हफ्ते के टॉप 5 शेयर, निवेशकों को दिया 50% तक का शानदार रिटर्न; खरीदने वालों की हो गई मौज

    Kashid Hussain
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:12 PM (IST)

    पिछले हफ्ते, शेयर बाजार में तेजी रही और सेंसेक्स-निफ्टी में अच्छी वृद्धि हुई। ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट, रेटागियो इंडस्ट्रीज, एवीआई पॉलिमर्स, श्री हरि केमिकल्स और अंसल बिल्डवेल जैसे शेयरों ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न (Top 5 Stocks of Last Week) दिया। ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट ने 50% तक का रिटर्न दिया।

    पिछले हफ्ते के 5 सबसे अधिक रिटर्न देने वाले शेयर

    नई दिल्ली। पिछले हफ्ते, बीएसई सेंसेक्स में 1,346.5 अंक या 1.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं एनएसई निफ्टी में 417.75 अंक या 1.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्केट्स ने पिछले हफ्ते के दौरान जोरदार वापसी की और हाल की कमजोरी के बाद हरे निशान पर बंद हुए।
    वहीं 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को 5 ही दिन में 50 फीसदी (Top Stocks of Last Week) तक रिटर्न दिया। आगे जानिए इन शेयरों के नाम।

    ये हैं वो 5 शेयर

    ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट

    बीते हफ्ते इसका शेयर 256.45 रुपये से 384.65 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 50 फीसदी रिटर्न मिला। बीते शुक्रवार को कंपनी का शेयर 30.85 रु या 8.72 फीसदी की मजबूती के साथ BSE पर 384.65 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 871.61 करोड़ रुपये है।

    रेटागियो इंडस्ट्रीज

    रेटागियो इंडस्ट्रीज का शेयर 25.30 रुपये से 36.38 रुपये पर पहुंच गया और इसने निवेशकों को 43.79 फीसदी रिटर्न दिया। बीते शुक्रवार को कंपनी का शेयर 1.73 रुपये या 4.99 फीसदी की मजबूती के साथ BSE पर 36.38 रुपये पर बंद हुआ। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 56.6 करोड़ रुपये है।

    एवीआई पॉलिमर्स

    एवीआई पॉलिमर्स ने पिछले हफ्ते 39.85 फीसदी फायदा कराया। इसके शेयर ने 14.48 रुपये से 20.25 रुपये तक पहुंचने में इतनी तेजी हासिल की। शुक्रवार को इसका शेयर 4.98 फीसदी उछल कर 20.25 रुपये पर बंद हुआ, जिस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 8.28 करोड़ रुपये है।


    श्री हरि केमिकल्स

    श्री हरि केमिकल्स के शेयर ने भी काफी बढ़त हासिल की और 103.15 रुपये से 141.65 रुपये तक पहुंचने में 37.32 फीसदी की ग्रोथ हासिल की। शुक्रवार को इसका शेयर 20.95 रुपये या 17.36 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 141.65 रुपये पर बंद हुआ। इसकी मार्केट कैपिटल 69.87 करोड़ रुपये है।

    अंसल बिल्डवेल

    अंसल बिल्डवेल का शेयर शुक्रवार को 2.65 फीसदी की मजबूती के साथ 139.25 रुपये पर बंद हुआ। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 102.82 करोड़ रुपये है। इसने पिछले हफ्ते निवेशकों को 33.57 फीसदी रिटर्न दिया।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी जानकारी निवेश की राय नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

