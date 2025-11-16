ये हैं पिछले हफ्ते के टॉप 5 शेयर, निवेशकों को दिया 50% तक का शानदार रिटर्न; खरीदने वालों की हो गई मौज

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते, बीएसई सेंसेक्स में 1,346.5 अंक या 1.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं एनएसई निफ्टी में 417.75 अंक या 1.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्केट्स ने पिछले हफ्ते के दौरान जोरदार वापसी की और हाल की कमजोरी के बाद हरे निशान पर बंद हुए।

वहीं 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को 5 ही दिन में 50 फीसदी (Top Stocks of Last Week) तक रिटर्न दिया। आगे जानिए इन शेयरों के नाम।

ये हैं वो 5 शेयर ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट बीते हफ्ते इसका शेयर 256.45 रुपये से 384.65 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 50 फीसदी रिटर्न मिला। बीते शुक्रवार को कंपनी का शेयर 30.85 रु या 8.72 फीसदी की मजबूती के साथ BSE पर 384.65 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 871.61 करोड़ रुपये है।

रेटागियो इंडस्ट्रीज रेटागियो इंडस्ट्रीज का शेयर 25.30 रुपये से 36.38 रुपये पर पहुंच गया और इसने निवेशकों को 43.79 फीसदी रिटर्न दिया। बीते शुक्रवार को कंपनी का शेयर 1.73 रुपये या 4.99 फीसदी की मजबूती के साथ BSE पर 36.38 रुपये पर बंद हुआ। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 56.6 करोड़ रुपये है।

एवीआई पॉलिमर्स एवीआई पॉलिमर्स ने पिछले हफ्ते 39.85 फीसदी फायदा कराया। इसके शेयर ने 14.48 रुपये से 20.25 रुपये तक पहुंचने में इतनी तेजी हासिल की। शुक्रवार को इसका शेयर 4.98 फीसदी उछल कर 20.25 रुपये पर बंद हुआ, जिस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 8.28 करोड़ रुपये है।