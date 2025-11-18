Stock Market Today: गिफ्ट निफ्टी में गिरावट से शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका, किन स्टॉक्स पर रहेगी नजर?

नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 32 पॉइंट्स या 0.12 फीसदी की गिरावट के साथ 25,998.50 पर है। हालांकि शेयर बाजार के लिए घरेलू और वैश्विक संकेत मिले-जुले हैं, जिससे मार्केट में सकारात्मक रुख रहने की उम्मीद है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर उम्मीद, बेहतर कॉर्पोरेट तिमाही नतीजों और स्थिर व्यापक आर्थिक संकेतकों के बीच, ट्रेडर्स की ओर से खरीदारी बरकरार रहने की संभावना है। आइए जानते हैं कौन से शेयरों आज एक्शन दिख सकता है।

Emcure Pharmaceuticals - ग्लोल प्राइवेट इक्विटी फर्म बेन कैपिटल की सहयोगी कंपनी बीसी इन्वेस्टमेंट्स IV, ब्लॉक डील के जरिए एमक्योर फार्मा में 2% तक हिस्सेदारी बेच सकती है, जिसमें फ्लोर प्राइस 1,296.5 रुपये प्रति शेयर होगा। AstraZeneca Pharma India - बायोफार्मास्युटिकल कंपनी ने भारत में सोडियम जिरकोनियम साइक्लोसिलिकेट (SZC) के लिए सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज के साथ दूसरी ब्रांड साझेदारी की घोषणा की है। इस समझौते के तहत, दोनों कंपनियाँ भारत में अलग-अलग ब्रांड नामों से SZC का प्रचार, विपणन और वितरण करेंगी।

WPIL - इसकी दक्षिण अफ्रीकी सहायक कंपनी को ट्रांस कैलेडन टनल अथॉरिटी (दक्षिण अफ्रीका) की MCWAP2 परियोजना के लिए संपूर्ण इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन कार्यों के लिए METSI KE MATLA JV से 821 मिलियन रैंड (426 करोड़ रुपये) का कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

JSW Cement, Nuvoco Vistas Corporation - नुवोको विस्टास ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट, अल्फा अल्टरनेटिव्स होल्डिंग्स और अलजेब्रा एंडेवर के साथ 200 करोड़ रुपये तक के लिए अलजेब्रा एंडेवर (वदराज एनर्जी, गुजरात की होल्डिंग कंपनी) की 100% सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए एक सिक्योरिटी खरीद समझौता किया है।