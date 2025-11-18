Stock Market Today: गिफ्ट निफ्टी में गिरावट से शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका, किन स्टॉक्स पर रहेगी नजर?
आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में गिरावट के साथ शुरुआत होने की आशंका है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई है। एमक्योर फार्मा में बेन कैपिटल की हिस्सेदारी बिक्री, एस्ट्रोजनका फार्मा और सन फार्मा की साझेदारी, डब्ल्यूपीआईएल को मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट द्वारा अधिग्रहण, इंडोकेम को नोटिस, टाटा पावर का नया प्रोजेक्ट और टीवीएस मोटर का केन्या में विस्तार जैसे घटनाक्रमों पर निवेशकों की नजर रहेगी।
नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 32 पॉइंट्स या 0.12 फीसदी की गिरावट के साथ 25,998.50 पर है। हालांकि शेयर बाजार के लिए घरेलू और वैश्विक संकेत मिले-जुले हैं, जिससे मार्केट में सकारात्मक रुख रहने की उम्मीद है।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर उम्मीद, बेहतर कॉर्पोरेट तिमाही नतीजों और स्थिर व्यापक आर्थिक संकेतकों के बीच, ट्रेडर्स की ओर से खरीदारी बरकरार रहने की संभावना है। आइए जानते हैं कौन से शेयरों आज एक्शन दिख सकता है।
Emcure Pharmaceuticals - ग्लोल प्राइवेट इक्विटी फर्म बेन कैपिटल की सहयोगी कंपनी बीसी इन्वेस्टमेंट्स IV, ब्लॉक डील के जरिए एमक्योर फार्मा में 2% तक हिस्सेदारी बेच सकती है, जिसमें फ्लोर प्राइस 1,296.5 रुपये प्रति शेयर होगा।
AstraZeneca Pharma India - बायोफार्मास्युटिकल कंपनी ने भारत में सोडियम जिरकोनियम साइक्लोसिलिकेट (SZC) के लिए सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज के साथ दूसरी ब्रांड साझेदारी की घोषणा की है। इस समझौते के तहत, दोनों कंपनियाँ भारत में अलग-अलग ब्रांड नामों से SZC का प्रचार, विपणन और वितरण करेंगी।
WPIL - इसकी दक्षिण अफ्रीकी सहायक कंपनी को ट्रांस कैलेडन टनल अथॉरिटी (दक्षिण अफ्रीका) की MCWAP2 परियोजना के लिए संपूर्ण इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन कार्यों के लिए METSI KE MATLA JV से 821 मिलियन रैंड (426 करोड़ रुपये) का कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
JSW Cement, Nuvoco Vistas Corporation - नुवोको विस्टास ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट, अल्फा अल्टरनेटिव्स होल्डिंग्स और अलजेब्रा एंडेवर के साथ 200 करोड़ रुपये तक के लिए अलजेब्रा एंडेवर (वदराज एनर्जी, गुजरात की होल्डिंग कंपनी) की 100% सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए एक सिक्योरिटी खरीद समझौता किया है।
Indokem - कंपनी को क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कल्याण, ठाणे से एक नोटिस मिला है, जिसमें कंपनी की अंबरनाथ स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 72 घंटे के भीतर बंद करने का निर्देश दिया गया है।
Tata Power Company - कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने राजस्थान के बीकानेर में एनएचपीसी की 450 मेगावाट पी (डीसी) / 300 मेगावाट (एसी) डीसीआर-अनुरूप सौर ऊर्जा परियोजना चालू की है।
TVS Motor Company - कंपनी ने केन्या में TVS Apache RTR 180 लॉन्च कर दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने अपने पुराने अफ्रीकी वितरण साझेदार, कार एंड जनरल के साथ साझेदारी की है।
Latent View Analytics - बोर्ड ने वेंकी रमेश को 17 नवंबर से कंपनी का चीफ क्लाइंट ऑफिसर - कंज्यूमर, मार्केटप्लेस और रिटेल अपॉइंट किया है।
