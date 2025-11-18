अदाणी ग्रीन एनर्जी शेयर के लिए BUY रेटिंग, ब्रोकरेज फर्म ने दिया 1289 रुपये का टार्गेट; क्यों जताया भरोसा?

आईएएनएस, नई दिल्ली। अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Share Target) पर जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने बुलिश आउटलुक रखते हुए 'BUY' की रेटिंग दी है और 1,289 रुपए प्रति शेयर का टार्गेट प्राइस दिया है। आज इसका शेयर 1084 रुपये के आसपास है। यानी ये शेयर मौजूदा भाव से करीब 19 फीसदी रिटर्न दे सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्यों आ सकती है तेजी जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर में संभावित तेजी की वजह कंपनी की मजबूत ग्रोथ पाइपलाइन, अच्छा कैशफ्लो और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बढ़ाकर 50 गीगावाट तक किए जाने का लक्ष्य शामिल है।

ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक, अदाणी ग्रीन एनर्जी के इस विस्तार का अधिकतर हिस्सा गुजरात में मौजूद 30 गीगावाट के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से आएगा।

अदाणी ग्रीन के एग्जीक्यूशन का इतिहास काफी मजबूत ब्रोकरेज फर्म ने आगे कहा कि कंपनी द्वारा 50 गीगावाट क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पाना संभव है, क्योंकि अदाणी ग्रीन के एग्जीक्यूशन का इतिहास काफी मजबूत है और 2.5 लाख एकड़ में फैले इसके लैंड बैंक से इसे मजबूत सपोर्ट है। इसके अलावा अदाणी ग्रुप का ट्रांसमिशन बिजनेस भी इसे मजबूती प्रदान करता है।

रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपना रही है, जिसमें 5.2 मेगावाट की विंड टरबाइन भी शामिल हैं, जिससे दक्षता में इजाफा हो रहा है।

लंबे समय तक अच्छा कैश फ्लो मिलने की उम्मीद अदाणी ग्रीन की 81 प्रतिशत क्षमता 25 वर्ष की लंबी अवधि के पावर परचेसिंग एग्रीमेंट से बंधी हुई है, जिससे कंपनी को लंबे समय तक अच्छा कैश फ्लो मिलता रहेगा। पिछले तीन वर्षों में, अदाणी ग्रीन की आय, ईबीआईटीडीए और टैक्स के बाद मुनाफे में क्रमशः 30 प्रतिशत, 36 प्रतिशत और 57 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़त दर्ज की गई है।

इसका ईबीआईटीडीए मार्जिन बढ़कर 79 प्रतिशत हो गया है और नेट डेट लेवल आय की तुलना में सुधरकर वित्त वर्ष 2025 में 7.4 गुना रह गया है।