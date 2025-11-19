क्या आज चढ़ेगा शेयर बाजार? मिल रहे पॉजिटिव संकेत; TCS-इंफोसिस और HUL सहित इन स्टॉक्स में दिख सकता है एक्शन

नई दिल्ली। आज बुधवार को शेयर बाजार में मजबूत (Stock Market Today) शुरुआत की उम्मीद है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में है। करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Live) 43.50 पॉइंट्स या 0.17 फीसदी की तेजी के साथ 25,954.50 पर है।

जानकारों का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बने रहने के कारण शेयर बाजार में लगातार अस्थिरता बनी रह सकती है। निवेशक आगे की चाल के लिए आगामी वैश्विक आर्थिक संकेतकों और भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के नतीजों पर नजर रख सकते हैं।

बुधवार को अलग-अलग घोषणाओं के चलते कौन-कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।

Infosys - कंपनी 20 नवंबर को 1,800 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 10 करोड़ इक्विटी शेयर (भुगतान इक्विटी का 2.41%) खरीदने के लिए अपना बायबैक ऑफर लॉन्च करेगी, जो 18,000 करोड़ रुपये तक का होगा। यह ऑफर 26 नवंबर को बंद होगा।

Tata Consultancy Services - कंपनी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) सप्लाई चेन द्वारा पांच वर्षों की अवधि में अपने मुख्य व्यावसायिक प्रणालियों और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफार्मों के एप्लिकेशन डेवलपमेंट, सपोर्ट और मैंटेनेंस के लिए चुना गया है। Hindustan Unilever - एफएमसीजी कंपनी ने अपने आइसक्रीम कारोबार की डीमर्जर स्कीम के तहत क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) के शेयर प्राप्त करने वाले एलिजिबल इक्विटी शेयरधारकों के निर्धारण के लिए 5 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट के रूप में फिक्स किया है।

G R Infraprojects - कंपनी को पश्चिम रेलवे से एक लेटर मिला है जिसमें 262.28 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए 15 नवंबर को अपॉइंटेड डेट बताया गया है। Azad Engineering - कंपनी ने विमान इंजन पुर्जों के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा कॉर्प के साथ मास्टर टर्म्स एग्रीमेंट और खरीद समझौते पर साइन किए हैं। Goel Construction Company - कंपनी ने आदित्य बिड़ला ग्रुप से राजस्थान में इसके पाली सीमेंट वर्क्स यूनिट में सुरक्षा कार्यों के साथ-साथ पीवाईआरओ, डब्ल्यूएचआरएस और पोस्ट-क्लिंकराइजेशन के सिविल कार्यों के एग्जीक्यूशन के लिए 173.25 करोड़ रुपये का सर्विस ऑर्डर प्राप्त किया है।

NSDL - कंपनी को कुछ मामलों में नॉन-कम्प्लायंस के लिए सेबी से वॉर्निंग लेटर मिला है, जहां निदेशकों या समिति के सदस्यों द्वारा एमआईआई के खुलासा सिक्योरिटीज में लेनदेन के 15 दिनों के बाद किया गया था। Choice International - अपनी सहायक कंपनी चॉइस कंसल्टेंसी सर्विसेज के जरिए कंपनी ने अयोलीजा कंसल्टेंट्स में 100% शेयरधारिता हासिल कर ली है, जो इस समय अपने भागीदारों के साथ 200 करोड़ रुपये से अधिक के लाइव ऑर्डर को मैनेज करती है।

Escorts Kubota - कृषि और कंस्ट्रक्शन इक्पिमेंट मेकर ने कुबोटा ब्रांड के तहत अपनी तीसरी पीढ़ी के राइड-ऑन राइस ट्रांसप्लांटर्स - KA6 और KA8 - को सात राज्यों में पेश किया है, जिनमें तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना शामिल हैं।