Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या आज चढ़ेगा शेयर बाजार? मिल रहे पॉजिटिव संकेत; TCS-इंफोसिस और HUL सहित इन स्टॉक्स में दिख सकता है एक्शन

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:47 AM (IST)

    आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में तेजी की उम्मीद है। इंफोसिस 1,800 रुपये प्रति शेयर पर बायबैक ऑफर लॉन्च करेगी। टीसीएस को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा से बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 5 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। अन्य कंपनियों जैसे जी आर इंफ्राप्रोजेक्ट्स, आजाद इंजीनियरिंग, और गोयल कंस्ट्रक्शन को भी नए प्रोजेक्ट मिले हैं। निवेशकों को शेयर बाजार के अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    टीसीएस और इंफोसिस समेत इन शेयरों पर आज रखें नजर

    नई दिल्ली। आज बुधवार को शेयर बाजार में मजबूत (Stock Market Today) शुरुआत की उम्मीद है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में है। करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Live) 43.50 पॉइंट्स या 0.17 फीसदी की तेजी के साथ 25,954.50 पर है।
    जानकारों का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बने रहने के कारण शेयर बाजार में लगातार अस्थिरता बनी रह सकती है। निवेशक आगे की चाल के लिए आगामी वैश्विक आर्थिक संकेतकों और भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के नतीजों पर नजर रख सकते हैं।
    बुधवार को अलग-अलग घोषणाओं के चलते कौन-कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    Infosys - कंपनी 20 नवंबर को 1,800 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 10 करोड़ इक्विटी शेयर (भुगतान इक्विटी का 2.41%) खरीदने के लिए अपना बायबैक ऑफर लॉन्च करेगी, जो 18,000 करोड़ रुपये तक का होगा। यह ऑफर 26 नवंबर को बंद होगा।

    Tata Consultancy Services - कंपनी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) सप्लाई चेन द्वारा पांच वर्षों की अवधि में अपने मुख्य व्यावसायिक प्रणालियों और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफार्मों के एप्लिकेशन डेवलपमेंट, सपोर्ट और मैंटेनेंस के लिए चुना गया है।

    Hindustan Unilever - एफएमसीजी कंपनी ने अपने आइसक्रीम कारोबार की डीमर्जर स्कीम के तहत क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) के शेयर प्राप्त करने वाले एलिजिबल इक्विटी शेयरधारकों के निर्धारण के लिए 5 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट के रूप में फिक्स किया है।

    G R Infraprojects - कंपनी को पश्चिम रेलवे से एक लेटर मिला है जिसमें 262.28 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए 15 नवंबर को अपॉइंटेड डेट बताया गया है।

    Azad Engineering - कंपनी ने विमान इंजन पुर्जों के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा कॉर्प के साथ मास्टर टर्म्स एग्रीमेंट और खरीद समझौते पर साइन किए हैं।

    Goel Construction Company - कंपनी ने आदित्य बिड़ला ग्रुप से राजस्थान में इसके पाली सीमेंट वर्क्स यूनिट में सुरक्षा कार्यों के साथ-साथ पीवाईआरओ, डब्ल्यूएचआरएस और पोस्ट-क्लिंकराइजेशन के सिविल कार्यों के एग्जीक्यूशन के लिए 173.25 करोड़ रुपये का सर्विस ऑर्डर प्राप्त किया है।

    NSDL - कंपनी को कुछ मामलों में नॉन-कम्प्लायंस के लिए सेबी से वॉर्निंग लेटर मिला है, जहां निदेशकों या समिति के सदस्यों द्वारा एमआईआई के खुलासा सिक्योरिटीज में लेनदेन के 15 दिनों के बाद किया गया था।

    Choice International - अपनी सहायक कंपनी चॉइस कंसल्टेंसी सर्विसेज के जरिए कंपनी ने अयोलीजा कंसल्टेंट्स में 100% शेयरधारिता हासिल कर ली है, जो इस समय अपने भागीदारों के साथ 200 करोड़ रुपये से अधिक के लाइव ऑर्डर को मैनेज करती है।

    Escorts Kubota - कृषि और कंस्ट्रक्शन इक्पिमेंट मेकर ने कुबोटा ब्रांड के तहत अपनी तीसरी पीढ़ी के राइड-ऑन राइस ट्रांसप्लांटर्स - KA6 और KA8 - को सात राज्यों में पेश किया है, जिनमें तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना शामिल हैं।

    Nucleus Software Exports - बोर्ड ने पराग भिसे को 1 अप्रैल, 2026 से अतिरिक्त दो वर्षों के लिए कंपनी के सीईओ और होल-टाइम डायरेक्टर के रूप में पुनः नियुक्त किया है।

    One 97 Communications (Paytm) - सैफ III मॉरीशस ने वन 97 कम्युनिकेशंस में 83.7 लाख शेयर 1,305 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1,092.3 करोड़ रुपये में बेचे, जबकि सैफ पार्टनर्स इंडिया IV ने 35.53 लाख शेयर उसी कीमत पर 463.7 करोड़ रुपये में बेचे, जो कुल मिलाकर पेड-अप इक्विटी का 1.86% है।

    Mphasis - इस बीच, ब्लैकस्टोन ग्रुप की एक इकाई बीसीपी टोपको IX ने एम्फैसिस में 1.8 करोड़ इक्विटी शेयर (9.46% हिस्सेदारी) 2,625.59 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचे, जिससे कुल 4,726.06 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई।

    ये भी पढ़ें - शेयर बाजार में उछाल की उम्मीद, दिसंबर 2026 तक 1,07,000 पर पहुंच सकता है Sensex; ये होंगे तेजी के 5 बड़े कारण


    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US