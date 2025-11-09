Language
    टेक्नीशियन का कमाल: 6 साल में चुका दिया ₹53 लाख का होम लोन, इस स्ट्रैटेजी से हुआ कर्ज से आजाद

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:51 PM (IST)

    एक टेक्नीशियन ने 2019 में 53 लाख का होम लोन (Home Loan) लिया और 2025 तक उसे चुका दिया। उन्होंने बताया कि मानसिक दबाव से बचने के लिए सोच-समझकर लोन लें। एक मजबूत रीपेमेंट प्लान और विदेश में काम करने से उन्हें मदद मिली। उन्होंने यह भी कहा कि अनमोटिवेटेड लोगों को लोन लेना चाहिए, क्योंकि इससे वे ज्यादा मेहनत करते हैं।

    होम लोन चुकाने के लिए क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी

    नई दिल्ली। अपना एक बड़ा होम लोन (Home Loan) चुकाना नामुमकिन लग सकता है। लेकिन एक टेक्नीशियन ने साबित किया कि यह किया जा सकता है और इस दौरान उसने कुछ मुश्किल से सीखे हुए सबक भी शेयर किए हैं। उस टेक्नीशियन ने साल 2019 में ₹53 लाख का होम लोन लिया। हैरानी की बात ये है कि मात्र 6 साल में यानी 2025 तक उसने पूरी तरह से अपना लोन चुका दिया।

    किसके लिए सही नहीं है होम लोन

    एक Reddit पोस्ट में टेक्नीशियन ने बताया कि होम लोन का सफर सितंबर 2019 में ₹53 लाख के कर्ज से शुरू हुआ था। नवंबर 2025 तक, लोन पूरी तरह चुका दिया गया। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि मैंने 6 साल में अपना ₹53 लाख का होम लोन चुका दिया - यहाँ मैंने क्या सीखा।
    टेक्नीशियन ने बताया कि मेंटल प्रेशर सच में होता है। ज्यादा सोचने वाले या जिन्हें एंग्जायटी है, उन्हें होम लोन लेने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए।

    होना चाहिए सॉलिड रीपेमेंट प्लान

    टेक्नीशियन ने बताया कि एक सॉलिड रीपेमेंट प्लान होना बहुत जरूरी साबित हुआ। उसे दोस्तों, परिवार और फाइनेंशियल एडवाइजर से जल्दी सलाह लेने से एक साफ स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिली। विदेश जाना भी एक बड़ा फैक्टर था। 2021 में, जर्मनी जाने से इनकम बढ़ी, जिससे रीपेमेंट तेजी से हुआ। यानी उस शख्स ने अपनी इनकम बढ़ाई।
    टेक्नीशियन के अनुसार अगर आपको विदेश में काम करने का मौका मिले (खासकर तब जब आपके पास लोन है) तो जरूर जाएं।

    ये स्ट्रैटेजी आएगी काम

    टेक्नीशियन के अनुसार जितना हो सके उतना पहले से पेमेंट करना एक और जरूरी स्ट्रेटेजी रही। प्रिंसिपल अमाउंट ₹53 लाख था, कुल पेमेंट ₹67 लाख हुआ, जिसमें ₹14 लाख इंटरेस्ट शामिल था। उस टेक्नीशियन ने बताया कि यह एक बड़ी रकम है, इसलिए सावधानी के साथ प्लानिंग बहुत जरूरी है।
    उन्होंन कहा कि घर खरीदने से कई अनचाही चुनौतियाँ सामने आती हैं। घर खरीदना पहले तो इमोशनल होता है, लेकिन जब मेंटेनेंस की दिक्कतें जमा होने लगती हैं तो वह भावना खत्म हो जाती है। उनके मुताबिक कागज पर, घर की कीमत अब ₹1 करोड़ है, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस लगभग खाली है। तो हाँ, ''नेट वर्थ ≠ लिक्विडिटी।''

    किसे लेना चाहिए लोन

    टेकी के अनुसार, चुनौतियों के बावजूद, जल्दी लोन चुकाने के कुछ फायदे भी हैं। होम लोन चुकाने से सोशल वैलिडेशन मिलता है, परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे बिल तो नहीं भरते, लेकिन अच्छा महसूस होता है।
    टेकी के अनुसार अनमोटिवेटेड लोगों को लोन लेना चाहिए, क्योंकि तब वे ज्यादा मेहनत करेंगे, बोनस के पीछे भागेंगे और पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे।

