टेक्नीशियन का कमाल: 6 साल में चुका दिया ₹53 लाख का होम लोन, इस स्ट्रैटेजी से हुआ कर्ज से आजाद

नई दिल्ली। अपना एक बड़ा होम लोन (Home Loan) चुकाना नामुमकिन लग सकता है। लेकिन एक टेक्नीशियन ने साबित किया कि यह किया जा सकता है और इस दौरान उसने कुछ मुश्किल से सीखे हुए सबक भी शेयर किए हैं। उस टेक्नीशियन ने साल 2019 में ₹53 लाख का होम लोन लिया। हैरानी की बात ये है कि मात्र 6 साल में यानी 2025 तक उसने पूरी तरह से अपना लोन चुका दिया।

किसके लिए सही नहीं है होम लोन एक Reddit पोस्ट में टेक्नीशियन ने बताया कि होम लोन का सफर सितंबर 2019 में ₹53 लाख के कर्ज से शुरू हुआ था। नवंबर 2025 तक, लोन पूरी तरह चुका दिया गया। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि मैंने 6 साल में अपना ₹53 लाख का होम लोन चुका दिया - यहाँ मैंने क्या सीखा।

टेक्नीशियन ने बताया कि मेंटल प्रेशर सच में होता है। ज्यादा सोचने वाले या जिन्हें एंग्जायटी है, उन्हें होम लोन लेने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए।

होना चाहिए सॉलिड रीपेमेंट प्लान टेक्नीशियन ने बताया कि एक सॉलिड रीपेमेंट प्लान होना बहुत जरूरी साबित हुआ। उसे दोस्तों, परिवार और फाइनेंशियल एडवाइजर से जल्दी सलाह लेने से एक साफ स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिली। विदेश जाना भी एक बड़ा फैक्टर था। 2021 में, जर्मनी जाने से इनकम बढ़ी, जिससे रीपेमेंट तेजी से हुआ। यानी उस शख्स ने अपनी इनकम बढ़ाई।

टेक्नीशियन के अनुसार अगर आपको विदेश में काम करने का मौका मिले (खासकर तब जब आपके पास लोन है) तो जरूर जाएं।