दिल्ली में DDA का तोहफा, 1500 से अधिक सस्ते फ्लैट उपलब्ध; शुरुआती कीमत ₹12 लाख से भी कम

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने जन साधारण आवास योजना का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। इसके तहत राजधानी के वेल-कनेक्टेड इलाकों में करीब 1,500 किफायती फ्लैटों की पेशकश की जा रही है। यह प्रोजेक्ट सात नवंबर से शुरू हो चुका है।

इस योजना में निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कैटेगरियों के तहत फ्लैट उपलब्ध होंगे, जो दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों जैसे शिवाजी मार्ग, रामगढ़ कॉलोनी, रोहिणी और नरेला में स्थित हैं।

24 घंटों के भीतर 1,000 से ज़्यादा फ्लैट बुक डीडीए ने एक बयान में कहा है कि रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग के सभी फ्लैट पहले दिन ही बुक हो गए। बयान के अनुसार पहले 24 घंटों के भीतर 1,000 से ज्यादा फ्लैट बुक हो गए। डीडीए के मुताबिक ये इसकी किफायती आवास योजना में जनता के उत्साह और विश्वास को दर्शाता है।

उप राज्यपाल ने किया योजना का रिव्यू आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उप राज्यपाल वी के सक्सेना ने योजना की प्रगति की समीक्षा की है। साथ ही योजना के क्रियान्वयन और जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर संतोष जाहिर किया है। बता दें कि ये फ्लैट रेडी टू मूव इन हैं। डीडीए की वेबसाइट पर जाकर आपको सारी डिटेल मिलेगी। वहीं पर एप्लिकेशन प्रोसेस भी है।