Penny Stocks: 5 शेयरों ने सिर्फ 4 दिन में दिया 57% तक मुनाफा, नाम जानकर आप भी सोचेंगे - 'काश खरीदा होता'
गुरु नानक जयंती के कारण पिछले कारोबारी हफ्ते में शेयर बाजार केवल 4 दिन खुला। इन 4 दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई, लेकिन यूटीएल इंडस्ट्रीज, थंगामयिल ज्वैलर, लिबोर्ड फाइनेंस, आरनव फैशन और प्रेमको ग्लोबल जैसे शेयरों ने 33% से 57% (Top 5 Shares) तक का शानदार रिटर्न दिया। निवेशकों के लिए यह हफ्ता काफी फायदेमंद रहा।
नई दिल्ली। बीते कारोबारी हफ्ते में गुरु नानक जयंती के कारण बुधवार 5 नवंबर को शेयर बाजार बंद रहा था। इसलिए पिछले हफ्ते केवल 4 दिन ही शेयर बाजार में कारोबार हुआ। इन 4 दिन में BSE सेंसेक्स 722.43 अंक या 0.86 प्रतिशत गिरकर 83,216.28 पर बंद हुआ और निफ्टी50 229.8 अंक या 0.89 प्रतिशत गिरकर 25,492.30 पर बंद हुआ।
पर 5 ऐसे शेयर ऐसे हैं, जिन्होंने इन्हीं 4 दिनों में 33 फीसदी से 57 फीसदी तक (Top Stocks of Last Week) रिटर्न दिया। जानते हैं इन शेयरों के बारे में।
यूटीएल इंडस्ट्रीज
यूटीएल इंडस्ट्रीज का शेयर पिछले हफ्ते 4 दिन में 57.41 फीसदी उछला। इसका शेयर 1.62 रुपये से बढ़कर 2.55 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को शेयर 0.23 रुपये या 9.91 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2.55 रुपये पर बंद हुआ। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 8.40 करोड़ रुपये है।
थंगामयिल ज्वैलर
थंगामयिल ज्वैलर का शेयर पिछले हफ्ते 4 दिन में 56.03 फीसदी उछला। इसका शेयर 2,169.45 रुपये से बढ़कर 3,384.90 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को शेयर 307.70 रुपये या 10 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 3,384.90 रुपये पर बंद हुआ। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 10,520.95 करोड़ रुपये है।
लिबोर्ड फाइनेंस
लिबोर्ड फाइनेंस के शेयर ने पिछले हफ्ते 47.04 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर 18.22 रुपये से बढ़कर 26.79 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर 2.52 रुपये या 8.60 फीसदी की कमजोरी के साथ 26.79 रुपये पर बंद हुआ। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 41.73 करोड़ रुपये है।
आरनव फैशन
आरनव फैशन के शेयर ने पिछले हफ्ते 33.50 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर 35.85 रुपये से बढ़कर 47.86 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर 6.13 रुपये या 14.69 फीसदी की मजबूती के साथ 47.86 रुपये पर बंद हुआ। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 202.32 करोड़ रुपये है।
प्रेमको ग्लोबल
प्रेमको ग्लोबल के शेयर ने पिछले हफ्ते 33.18 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर 451.95 रुपये से बढ़कर 601.90 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर 72.65 रुपये या 13.73 फीसदी की मजबूती के साथ 601.90 रुपये पर बंद हुआ। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 198.92 करोड़ रुपये है।
