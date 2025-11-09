IPO News: शेयर बाजार में PhysicsWallah समेत अगले हफ्ते आ रहे 6 नए आईपीओ, इस कंपनी का GMP सबसे ज्यादा

नई दिल्ली। अगले हफ्ते शेयर बाजार में 6 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें से 4 मेनबोर्ड के और 2 एसएमई के होंगे। मेनबोर्ड के आईपीओ में एम्मवी फोटोवोल्टिक पावर, फिजिक्सवाला, टेनेको क्लीन एयर इंडिया और फुजियामा पावर सिस्टम्स शामिल हैं।

वहीं एसएमई कैटेगरी के आईपीओ में वर्कमेट्स कोर2क्लाउड सॉल्यूशन और महामाया लाइफसाइंसेज शामिल हैं। आगे जानिए इन आईपीओ की डिटेल और चेक करें किसका GMP है सबसे अधिक।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें