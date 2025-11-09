Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPO News: शेयर बाजार में PhysicsWallah समेत अगले हफ्ते आ रहे 6 नए आईपीओ, इस कंपनी का GMP सबसे ज्यादा

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:04 AM (IST)

    अगले हफ्ते शेयर बाजार में छह नए आईपीओ (Upcoming IPO News Week) खुलने जा रहे हैं, जिनमें चार मेनबोर्ड और दो एसएमई के हैं। एम्मवी फोटोवोल्टिक पावर, फिजिक्सवाला, टेनेको क्लीन एयर इंडिया और फुजियामा पावर सिस्टम्स मेनबोर्ड आईपीओ में शामिल हैं। एसएमई कैटेगरी में वर्कमेट्स कोर2क्लाउड सॉल्यूशन और महामाया लाइफसाइंसेज के आईपीओ शामिल हैं। निवेशकों को इन आगामी आईपीओ पर नजर रखनी चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    अगले हफ्ते खुलेंगे 6 आईपीओ, 4 होंगे मेनबोर्ड के

    नई दिल्ली। अगले हफ्ते शेयर बाजार में 6 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें से 4 मेनबोर्ड के और 2 एसएमई के होंगे। मेनबोर्ड के आईपीओ में एम्मवी फोटोवोल्टिक पावर, फिजिक्सवाला, टेनेको क्लीन एयर इंडिया और फुजियामा पावर सिस्टम्स शामिल हैं।
    वहीं एसएमई कैटेगरी के आईपीओ में वर्कमेट्स कोर2क्लाउड सॉल्यूशन और महामाया लाइफसाइंसेज शामिल हैं। आगे जानिए इन आईपीओ की डिटेल और चेक करें किसका GMP है सबसे अधिक।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    Emmvee Photovoltaic Power IPO

    • कब खुलेगा आईपीओ - 11 नवंबर
    • कब होगा बंद - 13 नवंबर
    • कितना है प्राइस बैंड - 206-217 रुपये
    • लॉट साइज - 69 शेयर
    • कैटेगरी - मेनबोर्ड
    • GMP - 20 रुपये

    Workmates Core2Cloud Solution IPO

    • कब खुलेगा आईपीओ - 11 नवंबर
    • कब होगा बंद - 13 नवंबर
    • कितना है प्राइस बैंड - 200-204 रुपये
    • लॉट साइज - 600 शेयर
    • कैटेगरी - एसएमई
    • GMP - 25 रुपये

    PhysicsWallah IPO

    • कब खुलेगा आईपीओ - 11 नवंबर
    • कब होगा बंद - 13 नवंबर
    • कितना है प्राइस बैंड - 103-109 रुपये
    • लॉट साइज - 137 शेयर
    • कैटेगरी - मेनबोर्ड
    • GMP - 4 रुपये

    Mahamaya Lifesciences IPO

    • कब खुलेगा आईपीओ - 11 नवंबर
    • कब होगा बंद - 13 नवंबर
    • कितना है प्राइस बैंड - 108-114 रुपये
    • लॉट साइज - 1200 शेयर
    • कैटेगरी - एसएमई
    • GMP - 0 रुपये

    Tenneco Clean Air India IPO

    • कब खुलेगा आईपीओ - 12 नवंबर
    • कब होगा बंद - 14 नवंबर
    • कितना है प्राइस बैंड - 378-397 रुपये
    • लॉट साइज - 37 शेयर
    • कैटेगरी - मेनबोर्ड
    • GMP - 66 रुपये

    Fujiyama Power Systems IPO

    • कब खुलेगा आईपीओ - 13 नवंबर
    • कब होगा बंद - 17 नवंबर
    • कितना है प्राइस बैंड - अभी घोषित नहीं
    • लॉट साइज - अभी घोषित नहीं
    • कैटेगरी - मेनबोर्ड
    • GMP - 0

    यहां बताया गया इन आईपीओ का जीएमपी (ग्रे मार्केट प्रीमियम) इंवेस्टरगेन के अनुसार है। ध्यान रहे कि किसी कंपनी के शेयर का जीएमपी लिस्टिंग तक घट-बढ़ सकता है।

    ये भी पढ़ें - मोतीलाल ओसवाल ने टेलीकॉम सेक्टर में तेजी की जताई उम्मीद, Airtel के शेयर खरीदने की सलाह; कितना होगा फायदा?

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां आगामी आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US